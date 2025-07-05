В населенном пункте Дзержинск, расположенном в ДНР, украинские военные пытались отравить колодцы, чтобы лишить людей питьевой воды, передает РИА Новости со ссылкой на слова проживавшей в городе женщины. Она уточнила, что во времена, когда ВСУ контролировали Дзержинск, в нем не осталось ни одного колодца.

Они же уничтожили все колодцы, в городе их не осталось. <...> Один колодец стоял на улице Карла Маркса. На этот колодец съезжались люди набирать воду. Первый раз они попытались этот колодец отравить, — сказала женщина.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил об активизации деятельности украинских военнослужащих на Купянском направлении. Он уточнил, что бойцы ВСУ организовали атаку на российские позиции в районе населенного пункта Двуречная, однако получили отпор и понесли потери. Армия Украины пытается помешать ВС России занять Купянск, добавил он.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил об установлении контроля ВС России над селом Малиновка в Запорожской области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.