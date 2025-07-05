Названа страна, которая заставила США заморозить вооружение Украины

Решение США приостановить поставки вооружения на Украину связано с необходимостью сосредоточиться на обороне Израиля, пишет The Washington Post. Аналитики имеют в виду передачу Киеву систем Patriot, поскольку эти комплексы также востребованы в Ближневосточном регионе.

Пентагон мог бы заморозить некоторые поставки оружия на Украину, даже если бы не было конфликта Израиля и Ирана. Но близость решений подчеркивает, что конфликты в разных регионах могут оттягивать ресурсы друг от друга, — говорится в публикации.

Кроме того, считают эксперты, Вашингтон замораживает часть поставок оружия Украине из-за необходимости наращивать военный потенциал в Восточной Азии. По их данным, речь идет в том числе о ракетах Stinger, которые Пентагон планирует использовать для усиления стратегии сдерживания Китая в Тихоокеанском регионе.

В среду, 2 июля, стало известно, что США временно прекратили поставки вооружений и боеприпасов Украине. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.

Военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя решение США, заявил, что оно принято, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. Он усомнился, что решение связано с дефицитом вооружения в США.