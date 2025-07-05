На Украине признали тяжелейшее положение после ударов ВС России

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05 июля 2025 в 09:24

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Депутат Рады Безуглая: в Киеве почти исчерпан ресурс зенитных установок

ЗСУ «Гепард» на вооружении ВСУ ЗСУ «Гепард» на вооружении ВСУ Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила о критическом состоянии зенитных систем «Гепард» и других аналогичных комплексов в Киеве. В своем Telegram-канале она написала, что технический ресурс этих установок практически полностью выработан. Восстановительные работы в большинстве случаев проводятся силами самих расчетов без должного обеспечения.

Ресурс зенитных установок типа «Гепард» и других в столице практически исчерпан. Ремонты проводятся преимущественно за счет самих экипажей. Поломки могут быть несложные, но в рамках действующей системы нет простого цикла сопровождения, который до сих пор не разработан Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ, — отметила депутат.

До этого Марьяна Безуглая говорила, что действия США свидетельствуют о намерении фактически передать Украину под контроль России. Парламентарий назвала это лишь «частицей общей картины», указав на прекращение поставок критически важных боеприпасов еще до полного использования ранее утвержденного пакета помощи.

Также депутат высказалась против использования истребителей F-16 для отражения массированных атак беспилотников. Она назвала подобные действия смертельно опасными для пилотов и ведущими к потере авиатехники.

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Марьяна Безуглая
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