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03 июля 2025 в 17:42

В Раде рассказали, что США хотят сделать с Украиной

Депутат Рады Безуглая: США хотят отдать Украину России

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

США хотят отдать Украину России, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая после информации о приостановке американской помощи Киеву. В своем Telegram-канале она написала, что это только «часть мозаики».

Америка с приходом новой администрации приняла решение отдать нас России <…> и продолжить заниматься дальше своими делами: «да заберите их уже, достали», — написала Безуглая.

По ее словам, об этом свидетельствует приостановка поставок критически важных боеприпасов даже до завершения помощи, одобренной американским парламентом и предыдущим президентом. Также накануне, 2 июля, Безуглая заявила, что Вашингтон больше не является союзником Киева.

Ранее Безуглая заявила, что ответ президента США Дональда Трампа на слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможной покупке десяти ЗРК Patriot за $15 млрд может стать основанием для прекращения дипломатических отношений. Она отметила, что глава Белого дома возложил вину за начало конфликта на Украину.

После этого политолог Василий Макаров заявил, что Безуглая, пригрозившая США разрывом дипломатических отношений, снискала на Украине славу «отмороженной» и «упорной, умеющей переть, как танк». Он обратил внимание, что она тесно связана с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Марьяна Безуглая
Украина
Рада
США
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