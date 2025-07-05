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05 июля 2025 в 13:30

На Западе заметили неожиданные перемены в отношении Зеленского к Трампу

El Pais: Зеленский начал льстить Трампу ради поставок оружия Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский начал благодарить американского лидера Дональда Трампа и льстить ему в каждом публичном заявлении, пишет газета El Pais. Журналисты заметили, что это происходит на фоне опасений Киева потерять поддержку Вашингтона.

С тех пор каждое публичное послание из Киева включает благодарность Трампу. <…> Причина этой лестной риторики — не что иное, как зависимость Украины от помощи США, — сказано в материале.

Чем чаще обсуждается прекращение поддержки со стороны США, тем активнее Зеленский прибегает к хвалебной риторике, утверждают журналисты. По их словам, после недавней приостановки поставок ключевых боеприпасов со стороны Пентагона украинский президент сразу выступил с очередным благодарственным обращением.

В среду, 2 июля, стало известно, что США временно прекратили поставки вооружений и боеприпасов Украине. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.

Военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя решение США, заявил, что оно принято, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. Он усомнился, что решение связано с дефицитом вооружения в США.

Владимир Зеленский
Украина
Дональд Трамп
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