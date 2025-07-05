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05 июля 2025 в 11:18

Киев пребывает в панике после одного решения США

RS: приостановка США военной помощи ВСУ вызвало панику у киевских властей

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/Pool/dts/IMAGO/Global Look Press

Решение американского президента Дональда Трампа временно прекратить военную помощь Украине вызвало панические настроения у киевских властей, сообщает Responsible Statecraft. Издание отмечает, что украинская сторона лишилась крайне необходимых поставок вооружений именно в момент активизации ВС России.

Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США, — сказано в материале.

До этого стало известно, что именно американский министр обороны Пит Хегсет принял решение о временной остановке поставок военной помощи Украине без согласования с другими ведомствами. Данное распоряжение вызвало недоумение у представителей Госдепартамента, конгрессменов, украинских официальных лиц и европейских партнеров.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия США следует рассматривать как стимул для увеличения объемов европейских военных поставок Киеву. Она призвала страны-члены ЕС активнее использовать военные кредиты и осуществлять закупки вооружений под надзором Еврокомиссии.

Дональд Трамп
США
Украина
военная помощь
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