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Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 12:33

ВСУ лишились почти 1300 солдат за сутки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские войска в общей сложности потеряли около 1265 бойцов за минувшие сутки, сообщили представители Министерства обороны России. По их словам, группировкой «Север» было уничтожено 210 вражеских солдат в Сумской области.

Бойцы группировки «Запад» ликвидировали более 230 военнослужащих ВСУ в Харьковской области, говорится в сообщении. Подразделения Южной группировки уничтожили около 140 вражеских бойцов в ДНР. До 440 солдат ВСУ потеряли в Днепропетровской области в результате атак группировки «Центр». Свыше 155 военнослужащих украинская армия лишилась в Запорожской области в зоне ответственности группировки «Восток», а в Херсонской области бойцы «Днепра» ликвидировали более 90 солдат войск Украины.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие вновь безуспешно попытались вторгнуться на территорию Курской области. Как уточнили журналисты, бойцы ВСУ намеревались совершить прорыв в направлении населенного пункта Теткино, зайдя со стороны Бессаловки. Однако атака была успешно отражена ВС России. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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