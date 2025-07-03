ВСУ снова попытались войти в российский регион «Северный канал»: штурмовики ВСУ попытались прорваться в Курскую область

ВСУ предприняли новую попытку прорваться в Курскую область, сообщает Telegram-канал «Северный канал», связанный с группировкой войск «Север». По его данным, штурмовые группы противника попытались занять населенный пункт Теткино.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Враг совершает безуспешные набеги на Теткино. Одна из штурмовых групп ВСУ попыталась прорваться в районе Бессаловки. После комплексного огневого поражения атака захлебнулась, штурм закончился откатом противника в сторону Искрисковщины, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщал, что ВСУ могут готовить новую волну атак на курское приграничье. По его данным, об этом свидетельствует спад попыток прорваться в район населенного пункта Теткино.

В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

До этого командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что ВСУ начали минировать тыловые районы Сумской области. Он отметил, что противник оставляет нетронутой только «дорогу жизни». Кроме того, в некоторых районах Сумской области украинские военные подрывают мосты.