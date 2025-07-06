Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 08:05

Обалденный холодник за 15 минут: готовим литовский борщ

Готовим литовский борщ Готовим литовский борщ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обалденный холодник за 15 минут — именно то, что нужно в жаркий день! Подавайте со сметаной и кусочком бородинского хлеба, смазанного чесноком. Получается вкусно, быстро и просто!

Приготовьте литр свекольного отвара, охладите до комнатной температуры. Нарежьте соломкой пару отварных свеколок, три свежих огурца и пучок редиса. Добавьте четыре рубленых яйца и горсть нарезанного укропа.

В кастрюлю выложите овощи, залейте свекольным настоем, добавьте 500 миллилитров кефира, немного лимонного сока, соль по вкусу. Хорошо размешайте.

Разлейте по тарелкам, добавьте кубики льда, сметану и половинку вареного яйца. Подавайте с горячей отварной картошкой в мундире. Для пикантности можно добавить тертый хрен или горчицу.

борщ
свекла
рецепт
кулинария
готовка
еда
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Днепр 6 июля: прорывы границы, движение к Покровску
Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин дальновидный политик
На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.