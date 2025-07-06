Обалденный холодник за 15 минут: готовим литовский борщ

Обалденный холодник за 15 минут — именно то, что нужно в жаркий день! Подавайте со сметаной и кусочком бородинского хлеба, смазанного чесноком. Получается вкусно, быстро и просто!

Приготовьте литр свекольного отвара, охладите до комнатной температуры. Нарежьте соломкой пару отварных свеколок, три свежих огурца и пучок редиса. Добавьте четыре рубленых яйца и горсть нарезанного укропа.

В кастрюлю выложите овощи, залейте свекольным настоем, добавьте 500 миллилитров кефира, немного лимонного сока, соль по вкусу. Хорошо размешайте.

Разлейте по тарелкам, добавьте кубики льда, сметану и половинку вареного яйца. Подавайте с горячей отварной картошкой в мундире. Для пикантности можно добавить тертый хрен или горчицу.