Свекла в фольге с сыром дорблю и грецкими орехами

Этот рецепт превращает простую свеклу в деликатесное блюдо с насыщенным вкусом и текстурой. Сладковатая свекла контрастирует с солоноватым сыром и орехами. Вам понадобится 4 средние свеклы, 100 г сыра дорблю, 50 г грецких орехов, 1 ст. л. бальзамического крема, 2 ст. л. оливкового масла, свежая рукола для подачи, соль и перец по вкусу. Разогрейте духовку до 190 °C. Промойте свеклу, очистите щеткой и обсушите. Заверните каждую свеклу в отдельный лист фольги, сбрызнув оливковым маслом и посолив. Запекайте 60–70 минут до мягкости (проверьте зубочисткой). Достаньте из духовки, остудите и очистите от кожуры. Нарежьте свеклу толстыми кружками. Выложите на тарелку с руколой, сверху разместите кусочки сыра дорблю и посыпьте обжаренными грецкими орехами. Сбрызните бальзамическим кремом и оливковым маслом.

