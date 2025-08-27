Необычные маринованные помидоры с грушей

Попробуйте необычное сочетание помидоров и груши. На дно стерилизованных литровых банок уложите тонкие дольки спелой груши, несколько зубчиков чеснока и 3–4 горошины душистого перца. Плотно заполните банки некрупными помидорами черри. Для маринада на литр воды возьмите 50 г сахара, 40 г соли, 200 мл яблочного уксуса. Доведите до кипения, залейте банки. Стерилизуйте 10–15 минут, закатайте. Уникальный фруктовый аромат и сладковатая кислинка удивят вас зимой.

