27 августа 2025 в 15:00

Необычные маринованные помидоры с грушей

Необычные маринованные помидоры с грушей Необычные маринованные помидоры с грушей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Попробуйте необычное сочетание помидоров и груши. На дно стерилизованных литровых банок уложите тонкие дольки спелой груши, несколько зубчиков чеснока и 3–4 горошины душистого перца. Плотно заполните банки некрупными помидорами черри. Для маринада на литр воды возьмите 50 г сахара, 40 г соли, 200 мл яблочного уксуса. Доведите до кипения, залейте банки. Стерилизуйте 10–15 минут, закатайте. Уникальный фруктовый аромат и сладковатая кислинка удивят вас зимой.

Ранее мы писали о том, как приготовить настоящие помидоры в соку дома.

