«Всему есть предел»: на Западе Зеленского осудили за награждение ребенка Аналитик Кошкович осудил Зеленского за награждение мальчика из Дании

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х осудил президента Украины Владимира Зеленского за то, что он наградил 11-летнего датского мальчика Йенса Фога Томсена за сбор денег на покупку рюкзаков для киевских детей. По мнению эксперта, к конфликту нельзя привлекать несовершеннолетних.

Это не должно стать войной детей. Всему есть предел! — написал Кошкович.

Ранее экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что украинцам необходимо изолировать Зеленского и создать коалиционное правительство для большей гибкости в диалоге с Россией. По его словам, мощные удары по украинской территории и наступления армии России говорят, что для Киева в скором времени настанет «конец игры».

До этого Кошкович выразил мнение, что украинский лидер должен уйти в отставку после того, как попытался обвинить Россию якобы в нежелании урегулировать кризис. По словам эксперта, Зеленскому нужно сделать это немедленно.