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06 июля 2025 в 20:13

«Всему есть предел»: на Западе Зеленского осудили за награждение ребенка

Аналитик Кошкович осудил Зеленского за награждение мальчика из Дании

Владимир Зеленский награждает Йенса Фога Томсена за сбор денег Владимир Зеленский награждает Йенса Фога Томсена за сбор денег Фото: Социальные сети

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х осудил президента Украины Владимира Зеленского за то, что он наградил 11-летнего датского мальчика Йенса Фога Томсена за сбор денег на покупку рюкзаков для киевских детей. По мнению эксперта, к конфликту нельзя привлекать несовершеннолетних.

Это не должно стать войной детей. Всему есть предел! — написал Кошкович.

Ранее экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что украинцам необходимо изолировать Зеленского и создать коалиционное правительство для большей гибкости в диалоге с Россией. По его словам, мощные удары по украинской территории и наступления армии России говорят, что для Киева в скором времени настанет «конец игры».

До этого Кошкович выразил мнение, что украинский лидер должен уйти в отставку после того, как попытался обвинить Россию якобы в нежелании урегулировать кризис. По словам эксперта, Зеленскому нужно сделать это немедленно.

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