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05 июля 2025 в 18:05

«Изоляция»: в США дали украинцам совет для окончания конфликта

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: украинцам нужно изолировать Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Украинцам необходимо изолировать президента страны Владимира Зеленского и создать коалиционное правительство для большей гибкости в диалоге с Россией, заявил экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в своем материале для Weapons and Strategy. По его словам, мощные удары по украинской территории и наступления армии России говорят, что для Киева в скором времени настанет «конец игры».

Одним из решений является превращение Украины в гибкого игрока, то есть изоляция Владимира Зеленского, — считает эксперт.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что украинский лидер должен уйти в отставку после того, как попытался обвинить Россию якобы в нежелании урегулировать кризис. По словам эксперта, Зеленскому нужно сделать это немедленно.

Кроме того, председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал президента Украины «просроченным обмылком». Парламентарий подчеркнул, что Зеленский сделал терроризм государственной идеологией из-за страха за собственную власть.

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