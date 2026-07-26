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26 июля 2026 в 07:43

Европейскую страну охватили протесты из-за железной дороги

Более 60 полицейских пострадали во время демонстраций на севере Италии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Италии более 60 полицейских пострадали в столкновениях с противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион, сообщает газета Corriere della Sera. По данным издания, на улицы вышли около 20 тыс. демонстрантов, принявших участие в фестивале движения No Tav.

Они прорываются через ограждения и проникают на строительную площадку, начиная громить ее. Летят камни, фейерверки и «коктейли Молотова». Четыре автомобиля сил правопорядка были подожжены, более 60 правоохранителей получили ранения, — сказано в сообщении.

Вскоре после начала шествия часть протестующих отделилась и атаковала несколько строительных участков тоннеля. Наиболее ожесточенные столкновения произошли в Кьомонте. Силы правопорядка применяли водометы и слезоточивый газ, однако эти меры оказались недостаточными — участники акции были хорошо экипированы и действовали агрессивно.

Из-за беспорядков на некоторое время было приостановлено железнодорожное сообщение между городами Буссолено и Боргоне. Также временно перекрыли один из участков автомагистрали.

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Лионом и Турином реализуется при поддержке Евросоюза и предусматривает прокладку тоннеля через Альпы протяженностью 57,5 км. Стоимость строительства оценивается более чем в €26 млрд.

Ранее в американском городе Мэдисон в штате Висконсин прошли уличные акции протеста после действий полиции. Демонстрации начались 22 июля после попытки четверых полицейских задержать мужчину на велосипеде, который оказал сопротивление и был застрелен. Шеф полиции Мэдисона Джон Паттерсон заявил, что погибший достал нож и ранил одного из сотрудников полиции.

Европа
Италия
железные дороги
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полицейские
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