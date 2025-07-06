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06 июля 2025 в 19:54

Иран призвал США и Израиль к ответу

Иран призвал США и Израиль ответить за военные преступления

Аббас Арагчи Аббас Арагчи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и Израиль должны понести ответственность за нарушения международного права, допущенные в ходе военной кампании против Ирана, заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи на пленарном заседании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. По его словам, Тегеран готов документировать «военные преступления Тель-Авива против человечества», передает ТАСС.

Соединенные Штаты и Израиль должны понести ответственность за нарушение международного права. Мы не будем отказываться от своих требований восстановить справедливость и выплатить компенсации, — подчеркнул иранский министр.

Арагчи отметил, что последствия конфликта выходят за рамки одного государства и подрывают международную правовую систему, основанную на Уставе ООН. По его мнению, агрессия США и Израиля ведет к разрушению глобального правопорядка.

Ранее высокопоставленные иранские чиновники в перехваченных переговорах выражали удивление относительно ограниченного масштаба американских ударов по ядерным объектам Ирана. По их словам, операция оказалась менее разрушительной, чем ожидалось, при этом конкретные детали не уточнялись.

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