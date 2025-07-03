«ЦБ подстегивает инфляцию»: Титов о ценах, росте зарплат и мигрантах

Россия ориентируется на долгосрочный тренд сотрудничества с Глобальным Востоком. Даже в случае отмены санкций к работе с западными поставщиками наши компании, по крайне мере многие из них, вряд ли вернутся, считает спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. В интервью NEWS.ru он также рассказал о том, какие зарплаты ждут россиян в будущем, о проблемах миграции и об условиях возвращения покинувших страну западных брендов.

Почему России выгоден разворот на Восток

— После событий 2022 года мы все чаще говорим о развороте с Запада на Восток. Хотя восточный рынок интересен России давно. Видите ли вы риски во внешнеэкономической переориентации на страны Азии? Китайцы, к примеру, без выгоды для себя ничего не делают. А как насчет нас? Или мы тоже не уступаем в прагматизме?

— Дело в том, что в экономике, если действовать исключительно на эмоциональной основе, ради глобальных изменений, долго не продержишься. В экономике нужно зарабатывать. Предприятия обязаны быть рентабельными, чтобы окупать затраты и выплачивать зарплаты своим сотрудникам. Конечно, Китай будет руководствоваться собственными интересами. Но есть краткосрочные интересы, а есть долгосрочные. Предприниматель, торгующий на рынке или поставляющий ширпотреб из Китая в Россию, видит горизонт в пределах своих сделок. А руководители наших стран смотрят гораздо дальше — в более широких географических и временны́х масштабах. Поэтому стратегически мы заинтересованы в развитии отношений с Востоком.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Сегодня на Западе наблюдаются кризисные явления. Речь не только о санкциях, которые тактически повлияли на наши отношения, но и о его стратегическом ослаблении. Там нарастают внутренние противоречия, внутриэкономические проблемы. Мы видим, что основной рост будет происходить на Востоке. И это не только Китай. Это динамично развивающаяся Индия. По прогнозам экспертов, Индия вскоре займет третье-четвертое место в мире по уровню ВВП. Россия в ближайшее время войдет в пятерку крупнейших экономик.

Этот регион, уже сейчас называемый «экономикой большинства», станет драйвером глобального экономического роста. Поэтому логично рассматривать эти страны как приоритетных партнеров. Даже если санкции отменят, многие не вернутся к западным поставщикам: восточная продукция по качеству не уступает, а по цене значительно дешевле — особенно в том, что касается оборудования, цифровых технологий, IT-сектора и гаджетов. Таким образом, мы ориентируемся на долгосрочный тренд сотрудничества с Востоком.

— Что мы можем предложить Глобальному Востоку помимо наших энергоресурсов?

— Энергия и ресурсы — уже значительная часть нашего экспорта. Но сегодня мы диверсифицируемся. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Санкции и ограничения спровоцировали резкий рост целых секторов российской экономики. Например, машиностроение демонстрирует одни из самых высоких показателей. Пока мы пользуемся лишь небольшой частью отечественных гаджетов. Телефоны, увы, все не наши, и, вероятно, в этой сфере мы уже не сможем догнать лидеров. Но у нас есть другие направления: кибербезопасность, финтех, анализ больших данных с помощью ИИ, где Россия имеет потенциал стать мировым лидером. Безусловно, атомная энергетика, космос и Арктика — это глобальные проекты. Последняя, кстати, открывает новые маршруты для грузоперевозок между Азией и Европой. Так что России есть что предложить миру.

Борис Титов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Как пройдет возвращение брендов в Россию

— На ваш взгляд, какими должны быть условия возвращения в Россию так называемых модных брендов? Стоит ли устанавливать жесткие барьеры? Нужны ли нам эти компании, которые ушли?

— Видите ли, где-то они нужны, где-то — нет. Во-первых, нужно разобраться с каждой компанией отдельно. Некоторые, кстати, остались и продолжают работать. Большинство компаний вообще никуда не уезжали.

Возможно, крупные бренды были вынуждены уйти. Это вторая группа — те, кого заставили уйти правительства их стран. Такие компании обычно старались договориться с российскими партнерами оставить им активы. Но были и те, кто в один день просто закрыл двери, бросив сотрудников, не выплатив долги и арендную плату в торговых центрах. Вот к таким компаниям должны быть особые требования при возможном возвращении, например по возврату торговых площадей или брендовых товаров.

Их арендные договоры не должны автоматически возобновляться. Их место занято. Они сами разорвали соглашения, уехав. Вот к ним должны быть предъявлены требования, главное из которых — технологическое. Если они захотят вернуться, то должны приходить вместе с новыми технологиями, которые будут принадлежать на равных в том числе и российской стороне. Просто так прийти, выводить прибыль на Запад и не делиться технологиями — не получится.

Так ли нужны России мигранты

— В последнее время все чаще нам ставят в пример трудовую миграцию в ОАЭ. Правонарушение, не говоря уже о преступлении, карается крайне жестко. Ребенка и супругу ввезти с собой нельзя. Потерял работу, закончилась виза — до свидания. Что Россия могла бы перенять из этого опыта?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Это очень хорошая модель, но наша система отличается. Мы пошли по пути патентной системы. Сегодня легализовать свое пребывание в стране можно уже после приезда, купив патент. Это позволяет работать где угодно, менять место работы. Однако многие, потеряв работу, остаются без средств к существованию, пытаясь найти случайные заработки, например подрабатывая на частных стройках, — это очень плохая практика. Нет никакого контроля за такими работниками. Многие живут впроголодь, не имея стабильного дохода, что способствует росту преступности.

Арабская модель более продуманна. Ее суть в том, что мигрант может приехать только по трудовому контракту с компанией, которая несет за него полную ответственность. Предприятие обязано обеспечить работника жильем, питанием и своевременной зарплатой. Если мигрант нарушает закон, расходы на его депортацию ложатся на работодателя. Такой контракт заключается сроком на один год.

Работник приезжает один, без семьи — фактически в рабочую командировку. Это позволяет избежать многих социальных проблем, связанных с миграцией. По истечении года контракт можно продлить на тех же условиях. Если же работник хочет остаться на более длительный срок, он может получить трехлетнюю визу и право привезти семью. Но в этом случае требования к квалификации работника значительно повышаются, а работодатель берет на себя дополнительные обязательства.

— Какова реальная потребность российской экономики в мигрантах? Не преувеличиваем ли мы ее?

— Не преувеличиваем. Сегодня дефицит рабочих кадров достиг критической точки. Найти сотрудников стало крайне сложно, и эту проблему нельзя решить только за счет роста производительности труда. Не хватает работников базовых профессий — на заводах, в сельском хозяйстве, сфере общественного питания и гостиничном бизнесе, — из-за этого мы, то есть экономика не растет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Персонала действительно не хватает. Это привело к резкому росту заработных плат, что, в свою очередь, увеличило себестоимость продукции. Повышение ключевой ставки ЦБ лишь усугубляет ситуацию. В результате мы наблюдаем значительный рост издержек и цен, что подстегивает инфляцию, но не сопровождается соответствующим ростом спроса. Экономика сталкивается не с перегревом, а скорее замораживанием темпов роста — вместо прежних 4% мы видим показатели около 1%.

— Из-за дефицита рабочей силы в последние как минимум полтора года наблюдалась настоящая гонка зарплат. Сейчас многие экономисты говорят, что этот период закончился. Каковы перспективы роста заработков? Смогут ли они хотя бы поспевать за инфляцией или отставание будет значительным?

— Сейчас мы видим стабилизацию. Рост зарплат, вероятно, приостановится в таких секторах, как СМИ, корпоративное управление или научная сфера. Однако в базовых профессиях — у рабочих на производстве, строителей, официантов — заработные платы продолжат расти. Конкуренция за эти кадры остается высокой.

Насколько тесны связи РФ и Азербайджана

— На ПМЭФ вы выступали на сессии, посвященной связям России и Азербайджана. Сейчас, как мы видим, отношения Москвы и Баку обострились. Тем не менее каким вы видите наше двустороннее сотрудничество?

Борис Титов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Борис Титов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Наши отношения развиваются, в том числе в области виноделия. Азербайджан — это одна из крупнейших винодельческих стран, которая еще в советские времена занимала первое место. В Азербайджане производилось больше вина, чем в Молдавии, Грузии, на Украине. Сегодня это сотрудничество продолжается, и азербайджанское вино в изобилии представлено на российском рынке. Даже знаменитый портвейн «Агдам», который когда-то исчез, теперь снова на прилавках наших магазинов.

В целом отношения развиваются стабильно. Уже многие годы между странами сохраняются тесные связи: в сфере энергоресурсов, поставок сельхозпродукции. Азербайджан — один из крупнейших покупателей российского зерна, и не только сельхозпродукции. Это сотрудничество в области совместных инвестиций, строительства — масштабные проекты как в Азербайджане, так и в России. Мало кто знает, что азербайджанские предприниматели вложили серьезные средства в создание целой сети четырех- и пятизвездочных отелей. Это не просто гостиницы, а скорее санатории или, выражаясь современным языком, крупные спа-комплексы в районе Кавказских Минеральных Вод.

Кроме того, мы видим инвестиции в торговые сети. По-прежнему огромное количество азербайджанцев ежедневно обеспечивает Россию самыми необходимыми продуктами питания. И это очень хорошо. Отмечу, есть миграционные потоки, действительно создающие сложности для страны. Но в данном случае речь идет о неотъемлемой части не только экономики, но и российского общества.

Читайте также:

Рост до 500 тысяч или резкое падение? Что будет с зарплатами в РФ в 2025-м

Виагра для экономики: в РФ придумали, как поднять зарплаты и улучшить жизнь

«Нам плохо из-за политики ЦБ»: депутат о тарифах ЖКХ, соцвыплатах и ипотеке

«Рост зарплат остановится»: Белоусов о ключевой ставке, ценах, курсе рубля