Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 6 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 6 июля

В ночь на 6 июля военнослужащие ВС России в Новороссийске вели отражение атаки безэкипажных катеров, на фоне были чего введены серьезные ограничения для безопасности горожан, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. Жителям прибрежной зоны даны четкие инструкции на случай тревоги.

Городские службы привели в состояние максимальной готовности для противодействия угрозе. В районе набережной от ул. Исаева до ул. Суворовской полностью было перекрыто движение и запрещены прогулки.

«В Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров. Все службы приведены в состояние максимальной готовности», — написал Кравченко.

Кроме того, ночью Вооруженные силы Украины произвели запуск крылатых ракет, целью которых стал Крымский мост, сообщил в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Минобороны России эту информацию не комментировало.

«Ракетная атака. Противник запустил несколько крылатых ракет в направлении Крымского моста», — написал Рожин.

В Ленинградской области на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины допускалось частичное замедление работы интернета, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, качество сигнала могли снизить вдвое.

«В некоторых районах возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G», — уточнил политик.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Над территорией России в ночь на 5 июля было перехвачено 94 беспилотника, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что ВСУ пытались атаковать 15 регионов: 34 БПЛА сбито над Воронежской областью.

Кроме того, МО РФ добавило, что 11 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, по девять — над Белгородской и Саратовской областями, еще восемь БПЛА — над Новгородской областью, шесть — над Курской, по три — над территориями Ленинградской и Орловской областей, по два БПЛА сбито над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия, по одному БПЛА уничтожили над Московским регионом, а также Пензенской и Тульской областями.

В ночь на 5 июля на территории Воронежской области силами ПВО и РЭБ было обнаружено и нейтрализовано свыше 25 беспилотников, заявил губернатор Александр Гусев. Дроны сбили в четырех муниципальных образованиях региона. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Он добавил, что в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА мог произойти обрыв ЛЭП. Энергоснабжение было оперативно восстановлено. Кроме того, повреждения получили кровли частного дома и гаража.

Из-за атаки беспилотников ВСУ в Энгельсе и Саратове повреждены жилые дома, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — написал глава области.

Российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения фрагментов вражеских дронов уже работают сотрудники экстренных служб. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Отодвинули ВСУ от Белгородчины: успехи ВС РФ к утру 6 июля

Коллапс в Шереметьево: что творится в аэропорту, сколько рейсов отменено

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 июля