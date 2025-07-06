Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 07:40

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 июля

Фото: МО РФ

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 6 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 6 июля

В ночь на 6 июля военнослужащие ВС России в Новороссийске вели отражение атаки безэкипажных катеров, на фоне были чего введены серьезные ограничения для безопасности горожан, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. Жителям прибрежной зоны даны четкие инструкции на случай тревоги.

Городские службы привели в состояние максимальной готовности для противодействия угрозе. В районе набережной от ул. Исаева до ул. Суворовской полностью было перекрыто движение и запрещены прогулки.

«В Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров. Все службы приведены в состояние максимальной готовности», — написал Кравченко.

Кроме того, ночью Вооруженные силы Украины произвели запуск крылатых ракет, целью которых стал Крымский мост, сообщил в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Минобороны России эту информацию не комментировало.

«Ракетная атака. Противник запустил несколько крылатых ракет в направлении Крымского моста», — написал Рожин.

В Ленинградской области на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины допускалось частичное замедление работы интернета, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, качество сигнала могли снизить вдвое.

«В некоторых районах возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G», — уточнил политик.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Над территорией России в ночь на 5 июля было перехвачено 94 беспилотника, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что ВСУ пытались атаковать 15 регионов: 34 БПЛА сбито над Воронежской областью.

Кроме того, МО РФ добавило, что 11 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, по девять — над Белгородской и Саратовской областями, еще восемь БПЛА — над Новгородской областью, шесть — над Курской, по три — над территориями Ленинградской и Орловской областей, по два БПЛА сбито над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия, по одному БПЛА уничтожили над Московским регионом, а также Пензенской и Тульской областями.

В ночь на 5 июля на территории Воронежской области силами ПВО и РЭБ было обнаружено и нейтрализовано свыше 25 беспилотников, заявил губернатор Александр Гусев. Дроны сбили в четырех муниципальных образованиях региона. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Он добавил, что в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА мог произойти обрыв ЛЭП. Энергоснабжение было оперативно восстановлено. Кроме того, повреждения получили кровли частного дома и гаража.

Из-за атаки беспилотников ВСУ в Энгельсе и Саратове повреждены жилые дома, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — написал глава области.

Российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения фрагментов вражеских дронов уже работают сотрудники экстренных служб. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Отодвинули ВСУ от Белгородчины: успехи ВС РФ к утру 6 июля

Коллапс в Шереметьево: что творится в аэропорту, сколько рейсов отменено

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 июля

атаки
ВС РФ
ВСУ
СВО
ПВО
БПЛА
Россия
регионы
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
Военкомат подвергся атаке БПЛА в Кременчуге на Украине
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.