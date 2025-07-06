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06 июля 2025 в 06:50

Отодвинули ВСУ от Белгородчины: успехи ВС РФ к утру 6 июля

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Подразделения российской армии на стыке Белгородской и Харьковской областей отодвинули Вооруженные силы Украины на некоторых участках фронта до двух километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 6 июля?

Отодвинули ВСУ от Белгородчины

Как передает ТАСС, 4 июля Марочко сообщал, что российские военнослужащие начали бои на новом участке фронта шириной в 20 км на стыке Белгородской и Харьковской областей для формирования буферной зоны у Белгородчины.

«У нас начал формироваться новый участок на белгородской границе, где линия боевого соприкосновения, которая находилась в довольно-таки статическом состоянии очень длительное время, начала приходить в движение. Уже сейчас освобожден населенный пункт Меловое, по заявлению Министерства обороны Российской Федерации, и также идет дальнейшее продвижение в западном направлении нашими войсками. Сразу хочу отметить, что где-то на 1,5–2 км уже отодвинуты украинские боевики на данном участке от административной границы Российской Федерации», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что в целом армия РФ успешно отодвигает противника как от Белгородской, так и от Курской области, формируя тем самым буферную зону у данных российских субъектов.

Уничтожили блиндажи ВСУ

Расчеты артиллерии группировки «Восток» уничтожили блиндажи противника на Южно-Донецком направлении спецоперации, сообщили в Минобороны России.

«На Южно-Донецком направлении при поддержке БПЛА артиллерийские расчеты группировки войск „Восток“ нанесли прицельные удары по укрепленным позициям ВСУ. В результате огневого поражения уничтожены блиндажи противника, а также личный состав», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, военнослужащими группировки были уничтожены украинские пункты управления БПЛА. Как отметили в ведомстве, операторы ударных FPV-дронов «Востока» точечными ударами уничтожили ретрансляторы, обеспечивавшие связь с вражескими беспилотниками, а также живую силу противника.

Сбили более 50 беспилотников ВСУ над Часовым Яром

Операторы Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили свыше 50 разведывательных беспилотников противника над Часовым Яром за минувшую неделю, рассказали в МО РФ.

«БПЛА-перехватчики российских десантников поднимаются на большие высоты и ведут поиск вражеских беспилотников в небе. Обнаружив воздушный разведчик противника, FPV-дрон со спецустройством на большой скорости (до 300 км/ч) сближается с противником, пикирует на него и производит таран. <…> Только за прошедшую неделю подразделения ПВО ивановских десантников уничтожили подобным способом в небе над Часовым Яром более 50 разведывательных беспилотников самолетного типа», — заявили в министерстве.

Организовали мастерские по обслуживанию дронов

Военнослужащие батальона «Феникс» 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады группировки войск «Север» оборудовали специализированные мастерские по изготовлению и ремонту ударных беспилотников в Курской области, рассказали ТАСС в Минобороны России.

«Мы занимаемся здесь настройкой непосредственно FPV-дронов. Дроны приходят всякие разные, с разными частотами, с разными модификациями. Мы их, соответственно, настраиваем, перенастраиваем дроны. Каждый день мы примерно настраиваем по 20–30 дронов и отправляем их на передовую нашим FPV-расчетам», — рассказал старший сапер-оператор с позывным Турист.

Как уточнили в военном ведомстве, специалисты программируют беспилотники для выполнения различных задач. Например, дроны могут быть задействованы как для нанесения ударов в тылу военных ВСУ, так и для сброса инженерных заграждений в расположение противника.

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