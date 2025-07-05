Устроили «свободную охоту» на ВСУ: успехи ВС РФ к утру 5 июля

Устроили «свободную охоту» на ВСУ: успехи ВС РФ к утру 5 июля

Военнослужащие группировки войск «Запад» в режиме «свободной охоты» уничтожили блиндаж с солдатами противника в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 5 июля?

Устроили «свободную охоту» на ВСУ

«На одном из направлений СВО операторы FPV-дронов роты беспилотной авиации 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Запад“ во время „свободной охоты“ нашли и уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ. Преодолев эшелонированное радиоэлектронное заграждение противника, военнослужащие точным ударом уничтожили выявленную цель. Поражение цели было зафиксировано разведывательным беспилотником группировки», — говорится в сообщении военного ведомства, которое приводит ТАСС.

Как уточнили в министерстве, перед уничтожением было замечено движение ВСУ в одной из лесополос в зоне ответственности расчета. Дальнейшая доразведка позволила найти замаскированный блиндаж.

Поразили пункты управления БПЛА ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили украинские пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника на Запорожском направлении и личный состав ВСУ в ДНР, заявили в Минобороны России.

«Артиллерийские расчеты 35-й общевойсковой армии группировки войск „Восток“ уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника на Запорожском направлении», — отметили в МО.

Там уточнили, что огневое поражение было нанесено по координатам, выявленным средствами воздушной разведки. В результате точных ударов уничтожены операторы беспилотников, командиры подразделений, а также средства связи ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе.

Уничтожили расчет «Бабы-яги» ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили расчет тяжелого коптера «Баба-яга» ВСУ из гаубицы «Мста-Б», сообщили в Минобороны России.

«Расчет 152-мм буксируемой гаубицы „Мста-Б“ 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск при содействии специалистов-операторов БПЛА обнаружил расчет БПЛА „Баба-яга“ противника. Получив координаты цели, артиллеристы оперативно выдвинулись на боевую позицию и точными попаданиями поразили вражеский расчет», — рассказали в ведомстве.

Ликвидировали живую силу ВСУ

Экипаж Ка-52М группировки войск «Север» ракетным ударом уничтожил личный состав противника в лесистой местности, сообщили в Минобороны России.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск „Север“, — говорится в сообщении.

Там уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

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