Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Сумской области, где активно наступают ВС РФ. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 4 июля 2025 года, что сейчас происходит у Андреевки, Басовки, Юнаковки, Кондратовки, Водолаг, Алексеевки, Сум?

Бои и события в Сумской области в пятницу, 4 июля: обстановка на фронте

«На Сумском направлении командование ВСУ продолжает доукомплектовывать штурмовые подразделения, безуспешно пытаясь отбить утраченные позиции и остановить продвижение „северян“. Бесстрашные отражают контратаки противника и продвигаются вглубь Сумского района. Наши десантники продолжают защищать приграничные лесные массивы и с упорными боями продвигаются в Юнаковке», — передает «Северный ветер».

По словам авторов канала, за сутки ВСУ предприняли девять безуспешных контратак: на направлении Алексеевки, две около Яблоновки, по три в Юнаковке и в окрестностях села Садки.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал переброску с Покровского направления 425-го батальона беспилотных систем, а также 88-го батальона 106-го обр ТеРО (Шепетовка, Хмельницкая область). На Теткинском и Глушковском враг не оставляет попыток просочиться на нашу территорию в районе Бессаловки (Сумская область). „Северяне“ предотвратили две попытки прорыва врага, уничтожив обе штурмовые группы на украинской территории. Анализ некрологов уничтоженных противников показывает эффективную работу наших артиллеристов и операторов БПЛА по бронированной и автомобильной технике противника в районе села Новая Сечь», — добавил «Северный ветер».

«Рыбарь» пишет, что в течение июня на Сумском направлении развернулись ожесточенные встречные бои в районе Кондратовки и Алексеевки, на восточном фланге ВС РФ в ходе серии атак освободили Яблоновку и заняли центр Юнаковки.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«В начале июня украинские формирования перебросили на западный фланг Сумского направления резервы, которые задействовали для контратак в районе Андреевки — контроль над ней необходим ВС РФ для дальнейшего продвижения на юг. Еще один удар противник направил на рубеж Кондратовка — Константиновка, сейчас на участке идут ожесточенные встречные бои. На центральном участке направления штурмовики к 13 июня выбили украинские формирования из Яблоновки, взяв под огневой контроль западный въезд в Юнаковку. Это значительно осложнило снабжение ВСУ в населенном пункте, в результате чего уже к 25 июня российские подразделения достигли центра Юнаковки, и продвижение на этом не остановилось», — подчеркнули авторы канала.

«Рыбарь» обратил внимание, что на восточном фланге штурмовые группы зачистили от ВСУ территорию урочища Золотаревщина в районе Горнали.

«Сейчас локальные бои идут в лесах севернее Мирополья. Судя по всему, украинские формирования будут прикладывать значительные усилия в попытках не допустить выхода ВС РФ к важной переправе в Писаревке. Блокирование этого пути снабжения осложнит положение группировки ВСУ, действующей севернее реки Олешни», — добавил источник.

В Минобороны РФ вчера заявили, что подразделения группировки войск «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю.

«Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бессаловка, Кондратовка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Андреевка Сумской области», — добавили в МО РФ.

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