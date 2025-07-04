Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 11:08

Наступление ВС РФ на Сумы 4 июля: неудачные контратаки ВСУ, бои в Юнаковке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Сумской области, где активно наступают ВС РФ. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 4 июля 2025 года, что сейчас происходит у Андреевки, Басовки, Юнаковки, Кондратовки, Водолаг, Алексеевки, Сум?

Бои и события в Сумской области в пятницу, 4 июля: обстановка на фронте

«На Сумском направлении командование ВСУ продолжает доукомплектовывать штурмовые подразделения, безуспешно пытаясь отбить утраченные позиции и остановить продвижение „северян“. Бесстрашные отражают контратаки противника и продвигаются вглубь Сумского района. Наши десантники продолжают защищать приграничные лесные массивы и с упорными боями продвигаются в Юнаковке», — передает «Северный ветер».

По словам авторов канала, за сутки ВСУ предприняли девять безуспешных контратак: на направлении Алексеевки, две около Яблоновки, по три в Юнаковке и в окрестностях села Садки.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал переброску с Покровского направления 425-го батальона беспилотных систем, а также 88-го батальона 106-го обр ТеРО (Шепетовка, Хмельницкая область). На Теткинском и Глушковском враг не оставляет попыток просочиться на нашу территорию в районе Бессаловки (Сумская область). „Северяне“ предотвратили две попытки прорыва врага, уничтожив обе штурмовые группы на украинской территории. Анализ некрологов уничтоженных противников показывает эффективную работу наших артиллеристов и операторов БПЛА по бронированной и автомобильной технике противника в районе села Новая Сечь», — добавил «Северный ветер».

«Рыбарь» пишет, что в течение июня на Сумском направлении развернулись ожесточенные встречные бои в районе Кондратовки и Алексеевки, на восточном фланге ВС РФ в ходе серии атак освободили Яблоновку и заняли центр Юнаковки.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«В начале июня украинские формирования перебросили на западный фланг Сумского направления резервы, которые задействовали для контратак в районе Андреевки — контроль над ней необходим ВС РФ для дальнейшего продвижения на юг. Еще один удар противник направил на рубеж Кондратовка — Константиновка, сейчас на участке идут ожесточенные встречные бои. На центральном участке направления штурмовики к 13 июня выбили украинские формирования из Яблоновки, взяв под огневой контроль западный въезд в Юнаковку. Это значительно осложнило снабжение ВСУ в населенном пункте, в результате чего уже к 25 июня российские подразделения достигли центра Юнаковки, и продвижение на этом не остановилось», — подчеркнули авторы канала.

«Рыбарь» обратил внимание, что на восточном фланге штурмовые группы зачистили от ВСУ территорию урочища Золотаревщина в районе Горнали.

«Сейчас локальные бои идут в лесах севернее Мирополья. Судя по всему, украинские формирования будут прикладывать значительные усилия в попытках не допустить выхода ВС РФ к важной переправе в Писаревке. Блокирование этого пути снабжения осложнит положение группировки ВСУ, действующей севернее реки Олешни», — добавил источник.

В Минобороны РФ вчера заявили, что подразделения группировки войск «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю.

«Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бессаловка, Кондратовка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Андреевка Сумской области», — добавили в МО РФ.

Читайте также:

Аномальная жара до +38 и ливни? Погода в Москве в середине июля: чего ждать

Удары по Украине сегодня, 4 июля: что было уничтожено в Киеве, последствия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Сумская область
Сумы
Юнаковка
новости
сводки
Евгений Уткин
Е. Уткин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.