Удары по Украине сегодня, 4 июля: что было уничтожено в Киеве, последствия

Удары по Украине сегодня, 4 июля: что было уничтожено в Киеве, последствия

Вооруженные силы России в ночь на сегодня, 4 июля, нанесли удары по военным объектам в Киеве и других областях Украины, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были уничтожены?

Что известно о ракетном ударе по Киеву 4 июля

ВС РФ в ночь на 4 июля нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ на Украине. По данным военных корреспондентов, для поражения целей были применены сотни БПЛА, баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты «Искандер-К» и «Кинжал».

«С вечера на столицу Украины с разных сторон накатывали волны „Гераней“. А ночью по киевским объектам ударили „Кинжалом“, шестью баллистическими и четырьмя крылатыми ракетами. Налеты „Гераней“ продолжались до утра. Мониторинговые службы Украины зафиксировали рекордное количество БПЛА, прилетевших на Украину, — 539 штук, включая дроны-пустышки, разряжающие ПВО. До сих пор в городе фиксируются задымления, причем преимущественно в центральных районах. Скорее всего, туда упали ракеты, которые сбить не удалось», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

В результате ударов в Киеве были поражены средства ПВО в аэропортах Жуляны и Борисполь, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный. По его данным, повреждения также получила Национальная академия СБУ, складские помещения и производственные мощности украинского ВПК в Киевской области.

«В окрестностях Жулян полыхает завод гражданской авиации, производящий БПЛА-камикадзе. Недалеко от него объята огнем промзона Научно-производственного центра технической диагностики „Техдиагаз“ и примыкающего к ней гаражного кооператива „Авиаработник“. В окрестностях авиабазы Васильков горят склады. Предварительно, в Борисполе поражен ЗРК Patriot», — добавил военный блогер Олег Царев.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Украинские железные дороги» сообщили, что в результате ударов в Киеве повреждена ж/д инфраструктура.

В ходе атаки в ночь на 4 июля также были поражены объекты ВСУ в Харькове, Павлограде и Новопавловке Днепропетровской области, Чернигове, Сумах и Полтаве, заявил Евгений Поддубный. В Краматорске ударные БПЛА поразили тыловые базы украинской армии.

«Мощнейший удар нанесен по Краматорску, где расположены тыловые базы ВСУ. Два прилета в одну точку. Много скорых поехало», — сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В Минобороны РФ это не комментировали.

Что сейчас в Киеве, почему город в дыму

По сообщениям украинских СМИ, после атаки в ночь на 4 июля на юге Киева воздух в 16 раз превышает показатели нормы.

«Причина дыма скрывается властями Киева. Но очевидно, что это от горящих военных объектов, которые обслуживают украинскую армию, прокси-армию НАТО, которая жизнями несчастных украинцев воюет против мирной братской России. В чем вина киевлян? В том что киевляне поддержали 11 лет назад фашистский государственный переворот и установление террористической неоколониальной диктатуры. По сути, киевляне для диктатора Украины, стран НАТО, — это дрова, которые они подкидывают в огонь войны против России. Киевляне превращены Западом в дрова — и поэтому горят», — заявил политолог Сергей Марков в авторском Telegram-канале.

Сейчас жители Киева наблюдают поистине апокалиптическую картину в столице Украины, констатировал канал «Украина.ру».

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