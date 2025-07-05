Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 5 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 5 июля

В ночь на 5 июля российские силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Дрозденко. Всего был сбит один беспилотник в Гатчинском округе, добавил он.

«Беспилотник уничтожен в Гатчинском округе. Без жертв и разрушений», — уточнил губернатор.

Также в Смоленской области силами противовоздушной обороны были сбиты три дрона ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. Он попросил граждан в случае обнаружения фрагментов дронов к ним не подходить, а звонить по номеру 112.

«По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы», — написал глава области.

Кроме того, в ночь на субботу атаку беспилотников Вооруженных сил Украины зафиксировали на территории столицы Чувашии, Чебоксарах, следует из сообщения МЧС России. Жителей города призвали соблюдать бдительность на фоне сложившейся ситуации.

«На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов, будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности», — отметили в ведомстве.

Среди регионов, подвергшихся атаке противника, оказалась и Саратовская область. В результате нападения дронов противника в Энгельсе и Саратове повреждены жилые дома, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Он не уточнил, какого типа были дроны.

«Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — написал глава области.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 4 июля украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на пять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 48 дронов.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 26 — было уничтожено над Ростовской областью. Средства ПВО ликвидировали 12 летательных аппаратов над Курской, шесть — над Белгородской, три — над Орловской и один — над Липецкой областями.

Беспилотники ВСУ попытались атаковать Сергиево-Посадский округ Московской области, заявила мэр города Оксана Ероханова. По ее словам, местные жители слышали по меньшей мере четыре взрыва в окрестностях микрорайона Звездочка.

В результате падения обломков сбитых БПЛА была повреждена электроподстанция, отметила мэр. Без света временно остались пять микрорайонов: Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский и частично Ферма.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших. 60-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и лишился трех зубов, 40-летний местный житель получил открытую рану шеи и ушиб грудной клетки. Оба были госпитализированы. Министерство обороны России не комментировало информацию о налете дронов ВСУ на столичный регион и его последствиях.

В результате ночной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область были повреждены несколько многоквартирных домов, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Под ударами, в частности, оказались Азов, Шахты, Миллеровский и Тарасовский районы.

В доме 102а по Коллонтаевскому переулку в Азове, где проживают 120 человек, произошло обрушение кровли. Жильцов эвакуировали, на месте ЧП работают экстренные службы. В Шахтах произошло отключение подстанции, из-за чего без света остались порядка двух тысяч домов, в которых проживают шесть тысяч человек.

«В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом. Обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибла пенсионерка, бывшая учительница», — добавил врио губернатора.

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