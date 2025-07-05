Беспилотники ВСУ нанесли удар по Чебоксарам МЧС: украинские дроны совершили атаку на Чебоксары

Атаку беспилотников Вооруженных сил Украины зафиксировали на территории столицы Чувашии Чебоксарах, следует из приложения МЧС России. Жителей города призвали соблюдать бдительность на фоне сложившейся ситуации.

На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов, будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности, — отметили в ведомстве.

Ранее в Смоленской области силами противовоздушной обороны были сбиты три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он попросил граждан в случае обнаружения фрагментов дронов к ним не подходить, а звонить по номеру 112.

До этого российские средства ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, был сбит один беспилотник в Гатчинском округе. Жертв и разрушений не было. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Кроме того, в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI) были введены временные ограничения. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, ведомство планировало обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.