ВСУ атаковали приграничье после удара возмездия

Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе населенные пункты Запесочье и Кистер в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в МАКСе. По его словам, двое мужчин получили ранения, им потребовалась медицинская помощь.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Запесочье Погарского района. В результате террористических действий ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Кистер Погарского района. В результате террористической атаки ранен мирный житель, — написал Ковальчук.

Ранее украинский беспилотник атаковал железнодорожные пути в Курской области. Местные власти приняли решение о временном отселении 76 человек из близлежащего населенного пункта. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что при атаке на Старобельск использовались беспилотники «Лютый», FP-1 и Е-300 Enterprise, способные нести на себе боевые части весом до 300 килограммов. Специалисты пришли к такому выводу после предварительного осмотра обломков дронов.