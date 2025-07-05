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05 июля 2025 в 08:00

Почти сотня дронов ударила по 15 регионам России в ночь на субботу

Средства ПВО сбили 94 украинских дрона над Россией в ночь на 5 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку на Россию в ночь на субботу, 5 июля, задействовав беспилотные летательные аппараты, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты 94 воздушные цели.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, всего под ударом оказались 15 регионов России. Больше всего дронов, а именно 34, сбили над Воронежской областью. Еще 11 БПЛА сбили над Брянской областью, по девять — над Белгородской и Саратовской, восемь — над Новгородской, шесть — над Курской, по три — над Ленинградской и Орловской, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Чувашией, а также по одному — над Московской, Пензенской и Тульской областями.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что украинский дрон рухнул на крышу здания АО «ВНИИР», производство на котором приостановлено после июньской атаки. Всего противник задействовал два летательных аппарата.

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