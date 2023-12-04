Путин призвал мигрантов уважать законы России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Все мигранты в России должны уважать российские законы и традиции, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. Он подчеркнул, что права приезжих тоже должны соблюдаться. Путин обратил внимание, что РФ также открывает в странах СНГ школы с преподаванием на русском языке и проводит другие мероприятия в этой области.

Нам нужно привлекать такие трудовые ресурсы, которые отвечают интересам российской экономики. Это значит, что люди должны быть готовы с языковой, с этнокультурной точки зрения. Должны знать наши традиции и так далее. Уважать законы, — сказал он.

До этого восьмиклассник попал в больницу с ножевым ранением после нападения на улице в Санкт-Петербурге. По информации 78.ru, на ребенка набросился мигрант из Таджикистана.

Нападение произошло на улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе. Вечером 1 декабря жительница Санкт-Петербурга заметила лежащего на земле раненого мальчика и позвонила по номеру 112. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что на школьника напал пожилой мужчина с ножом. Юношу в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В конце ноября в подмосковной Электростали прошли рейды с участием ОМОНа. До этого 16 человек получили протоколы за нарушение режима пребывания в стране, миграционных правил и незаконную работу, каждому выписали штраф, троих выдворили из страны.