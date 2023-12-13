В Госдуме объяснили, почему мигрантам ограничили выплаты маткапитала Останина: ограничить выплаты маткапитала мигрантам нужно было уже давно

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Решение об ограничении на выплаты материнского капитала мигрантам необходимо было принять еще давно, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, соответствующие пособия призваны решать демографические проблемы в России, а не в странах ближнего зарубежья. При этом в новом законе учитывается, что мать ребенка может иметь множественное гражданство, уточнила депутат.

Данное решение нужно было принять уже давно. Ведь данный закон направлен на решение демографических проблем в нашем государстве, а не в странах ближнего зарубежья, как бы хорошо мы к ним не относились. Ранее, когда к нам приезжали мигранты и рожали здесь детей, они имели право на получение маткапитала, но сохраняли гражданство своей страны. Теперь же это право будут иметь только те, чей ребенок стал гражданином РФ по рождению. Также мать ребенка должна быть гражданкой РФ, поскольку первичные права на маткапитал принадлежат ей, — объяснила Останина.

По ее словам, мигранты могут быть недовольны этим законом, только если они приезжают в РФ из корыстных побуждений. Власти страны должны думать о выполнении обязательств перед своими гражданами, а не перед иностранцами, добавила Останина.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только на детей, имеющих гражданство РФ при рождении. Поправки не касаются жителей новых регионов России.