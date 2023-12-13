Маткапитал начнут выплачивать только на детей с гражданством РФ по рождению

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Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только на детей, являющихся гражданами РФ. Получить пособие смогут родители, которые также должны быть обладателями российского паспорта. Законопроект размещен в думской базе.

При этом в документе уточняется, что поправки в статью «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» не касаются жителей новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Они смогут получить материнский капитал независимо от основания и сроков приобретения гражданства. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила сделать программу материнского капитала бессрочной. По ее словам, в стране все еще наблюдается демографическая яма, поэтому россияне должны быть нацелены на создание многодетной семьи, где будет и четвертый, и даже пятый ребенок.

В настоящий момент действие закона о материнском капитале заканчивается в 2026 году. Комитет по защите семьи уже приступил к внесению правок в соответствующий закон.