В Госдуме предложили способ вытащить Россию из демографической ямы Депутат Останина предложила сделать материнский капитал бессрочным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложила сделать программу материнского капитала, которая заканчивается в 2026 году, бессрочной. По ее словам, в стране все еще наблюдается демографическая яма, а россияне должны быть нацелены на создание многодетной семьи, где будет и четвертый, и даже пятый ребенок.

Звеном в цепочке, которое вытащит нас из демографической ямы, будет даже не первый ребенок, это должна быть многодетная семья. Нас уже первый ребенок не спасет. Надо побудить семьи, где уже есть двое, трое детей, рожать четвертого, пятого. А для этого надо маткапитал сделать бессрочным, у людей должна быть уверенность. В 2026 году заканчивается действие закона о маткапитале, — заявила Останина.

Комитет по защите семьи уже вносит правки в соответствующий закон, добавила депутат. При этом сумма должна быть прогрессирующая. Тогда у россиян появится стимул, подчеркнула Останина.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил открывать детские сады при вузах. По его словам, туда молодые семьи могли бы отдавать своих детей. Депутат отметил, что при повышении рождаемости необходимо учитывать жизненные обстоятельства.