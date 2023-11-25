В Госдуме назвали способ повысить рождаемость среди студенток Депутат ГД Нилов предложил открывать детсады при вузах для повышения рождаемости

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Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил открывать детские сады при вузах, куда молодые семьи могли бы отдавать своих детей. С такой инициативой депутат обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, сообщает пресс-служба фракции ЛДПР.

По мнению Нилова, повысить рождаемость в стране в основном пытаются за счет финансовой помощи, но при этом не учитывают жизненные обстоятельства. Депутат указал, что некоторые придерживаются точки зрения, согласно которой рождение ребенка мешает получению образования для построения карьеры. Другие же, по его словам, готовы жертвовать учебой ради большой семьи. В связи с этим парламентарий предложил создать условия, чтобы молодые люди могли заводить детей без отрыва от учебы.

Сейчас инструменты стимулирования рождаемости в основном связаны с материальной частью, финансовой помощью, при этом следует учитывать и объективные жизненные обстоятельства. Одним из таких обстоятельств может стать учеба в вузе, большинство откладывает появление детей до момента получения диплома, — сказано в публикации.

Ранее демограф Владимир Тимаков высказал мнение, что лучшей мерой поддержки рождаемости в России остается выплата материнского капитала. При этом эксперт предложил скорректировать размеры выплат на первых и последующих детей.