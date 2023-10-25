Демограф объяснил, как повысить рождаемость в России Демограф Тимаков назвал материнский капитал лучшей мерой поддержки рождаемости

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Выплата материнского капитала остается лучшей мерой поддержки рождаемости в России, заявил в беседе с KP.RU демограф Владимир Тимаков. При этом, по его словам, необходимо скорректировать размеры выплат на первых и последующих детей.

На мой взгляд, дотирование первенца не является эффективным стимулом к рождению детей. Первого ребенка семья заведет при любых обстоятельствах, а второго и третьего в материальном плане потянут не все. В итоге у нас произошло сокращение рождений вторых детей, а суммарный коэффициент рождаемости упал с 1,8 до 1,4. Это надо исправлять, — считает эксперт.

Он напомнил, что когда маткапитал выплачивался на второго ребенка, к середине 2010-х годов рождаемость поднялась с 1,2 млн до 1,9 млн новых детей в год. По мнению демографа, это свидетельствует о серьезном потенциале материальных мер стимулирования рождаемости.

Эксперт также рассказал, что наиболее эффективны меры поддержки рождаемости в странах, где размер пособия за каждого последующего ребенка больше, чем за предыдущего. Например, во Франции и Швеции размеры выплат увеличивают вплоть до рождения четвертого ребенка. В результате эти две страны ближе всего к прямому воспроизводству с суммарным коэффициентом рождаемости в 1,8–2,0. В России сейчас на одну женщину в среднем приходится 1,45 ребенка.

Если правильно выстроить демографическую политику, то рождаемость можно свободно увеличить на 20–25%, — резюмировал Тимаков.

Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз, согласно которому к 1 января 2046 года население страны сократится до 138,77 млн человек. При этом на 1 января 2023 года в России проживало 146,45 млн человек.