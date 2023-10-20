Росстат ожидает сокращения населения к концу 2045 года до 138,7 млн человек

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На 1 января 2023 года в России проживало 146,45 млн человек, а к 1 января 2046 года население страны сократится до 138,77 млн. Об этом говорится в демографическом прогнозе до конца 2045 года, который Росстат опубликовал 20 октября с учетом результатов Всероссийской переписи населения, проведенной осенью 2021 года.

Прогноз предполагает, что с 2023 по 2027 год рождаемость в стране упадет с 1 млн 244,5 тысячи младенцев до 1 млн 140,4 тысячи. Показатель начнет расти только с 2028 года. Ожидается, что число родившихся на тысячу населения в 2045 году вырастет до 10,3 по сравнению с нынешними 8,5.

В 2045 году ожидается снижение естественной убыли населения почти в 1,5 раза — с 600,7 тысячи сегодняшних до 402,4 тысячи через 22 года. По данным Росстата, в 2023 году продолжительность жизни составит 73,1 года, в 2045 году она вырастет до 79,83 года. Этот показатель у женщин прогнозируется на уровне 83,24 года, мужчин — 75,89 года.

Ранее со ссылкой на доклад Росстата сообщалось, что численность населения РФ к 2030 году может снизиться на 3 миллиона человек. Среди основных причин называются рост доли пожилых людей и снижение числа родившихся. При этом данные спрогнозированы без учета новых регионов.