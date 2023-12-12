Эксперт объяснила, почему трудовые мигранты больше не хотят работать в РФ Аналитик Киселева: Россия теряет привлекательность для трудовых мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия теряет привлекательность для трудовых мигрантов из Центральной Азии, заявила NEWS.ru аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. По ее мнению, это происходит из-за ослабления рубля, ужесточения контроля со стороны МВД и рисков попасть в армию.

Россия теряет привлекательность для трудовых мигрантов из этих стран из-за ослабления рубля, ужесточения контроля со стороны МВД и рисков призыва на военную службу в случае получения российского гражданства, — сказала Киселева.

Она уточнила, что еще одной причиной нежелания трудовых мигрантов работать в РФ стали запреты на их работу в отдельных отраслях, которые вводятся во многих регионах страны. Речь идет о пассажирских перевозках, общепите, гостиничном бизнесе, уточнила Елена Киселева. Она отметила, что такие меры вводят для того, чтобы приоритет при найме на работу отдавался местным жителям.

Доцент факультета социальных наук ВШЭ Евгений Варшавер ранее сообщил о снижении потока трудовых мигрантов из Центральной Азии. Вместо России они стали чаще выбирать страны Европы или Юго-Восточной Азии. По словам Варшавера, эта тенденция связана со слабеющим рублем: приезжающие работать в РФ в итоге стали получать меньше денег при том же уровне занятости.