РФ придется принять к 2030 году сотни тысяч мигрантов. Неужели иначе никак?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно оценкам экспертов, дефицит кадров в России к 2030 году может составить от двух до четырех миллионов человек. Специалисты прогнозируют рост заработных плат, но считают, что даже это не позволит решить проблему нехватки людей на рынке труда. Один из широко обсуждаемых вариантов — массовое привлечение мигрантов. Кто будет работать спустя пять-шесть лет в офисах и на производствах, какие есть риски — в материалe NEWS.ru.

Сколько специалистов не хватает на российском рынке труда

В исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры», на данные которого ссылаются СМИ, говорится, что нехватка рабочих кадров в России к 2030 году достигнет двух — четырех миллионов человек. На основе анализа данных о 38 миллионах вакансий, размещенных с 2018-го по июль 2023-го, эксперты сделали вывод: специалистов на рынке труда не хватает уже сегодня. Количество публикуемых работодателями вакансий выросло за указанный промежуток времени в 1,8 раза.

В прогнозе отмечается, что к 2030 году дефицит увеличится и будет не хватать от 1,1 до 2,2 млн неквалифицированных сотрудников и от 700 тыс. до 1,4 млн — квалифицированных.

По оценкам авторов исследования, дефицит рабочей силы будет наблюдаться в обрабатывающей промышленности (до 1,1 млн человек), логистике (до 500 тыс.) и в сфере торговли.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявляла, что к 2030 году стране может не хватить до 2 млн кадров.

«Мы видим, что в 2030 году с учетом тех демографических трендов, которые складываются, российской экономике нужно будет дополнительно два миллиона трудовых ресурсов. И наша задача эти два миллиона найти», — указала Голикова.

Минувшей осенью министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что в том же 2030-м кадровая потребность экономики составит 73,6 млн рабочих мест, что на 2,4 млн работников больше, чем на конец 2022-го. По его данным, больше всех в сотрудниках будут нуждаться обрабатывающее производство, сферы здравоохранения, социальных услуг и IT-сектор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с кадрами в России сейчас

Дефицит кадров в российской экономике ощущается сейчас как никогда остро, пояснила в разговоре с NEWS.ru аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Она напомнила, что, согласно опросам, до 85% работодателей сталкиваются с нехваткой рабочей силы, особенно в промышленности, строительстве и транспортно-логистической сфере.

«В основе этого дефицита лежит прежде всего демографический фактор. Сотрудников молодого трудоспособного возраста до 35 лет сейчас мало, это поколение, рожденное в 1990-е годы. Кроме того, часть из них покинули страну», — пояснила Киселева.

По ее мнению, увеличение численности трудоспособного населения если и происходит, то за счет поэтапного повышения пенсионного возраста. Как добавила эксперт, для компаний это создает ограничения, «поскольку работники старшего возраста хуже обучаются, менее мобильны и обладают менее крепким здоровьем».

Начальник аналитического отдела одной из инвестиционных компаний кандидат экономических наук Олег Абелев тоже признает проблему на рынке труда.

«Кадровый дефицит крайне неравномерен в отраслевом разрезе. Наиболее ощутимый наблюдается в обрабатывающей промышленности, транспорте, здравоохранении. Общее число вакантных мест в этих отраслях достигает миллиона. А вот в финансах, юридической сфере, наоборот, фиксируется переизбыток предложения кадров», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов считает, что проблема не в нехватке рабочих рук, а в недостаточной механизированности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Многие производственные процессы в стране по-прежнему не автоматизированы: грубо говоря, мы, как и раньше, раздаем десять лопат десяти людям, чтобы копать землю, однако это уже давно неэффективно», — поделился мнением Сафонов.

Он напомнил, что, согласно данным Росстата, ежемесячно в неоплачиваемых отпусках находится около миллиона человек — речь, по его словам, идет о промышленных предприятиях. Эксперт называет это «неэффективным использованием рабочей силы».

«Также могут быть заняты в трудовой деятельности еще 4,5 млн граждан с ограниченными возможностями. Они хотят и способны работать. Таким образом, внутренний потенциал трудовых резервов далеко не исчерпан», — утверждает профессор.

По его мнению, приводимые оценки дефицита кадров в 2–4 млн сотрудников — «из области фантастики». Сафонов объясняет, что чаще всего выводы о нехватке работников строятся на анализе размещенных вакансий. Как считает эксперт, публикуя объявление о поиске сотрудника, многие работодатели «зондируют» рынок либо пытаются найти замену чересчур дорогим, по их мнению, специалистам.

Как ветераны СВО помогут рынку труда

Как полагают эксперты, сегодня необходимо искать новые источники пополнения трудовых ресурсов.

Член комиссии Госсовета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство» Вадим Лобов отметил в разговоре с NEWS.ru, что один из таких источников — возвращающиеся ветераны боевых действий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Это сотни тысяч человек, и многие из них приобрели на фронте и в штабах важные навыки и умения. Например, управление крупной техникой, дронами, коммуникациями, возведение инженерных сооружений, командный опыт. Они могли бы сформировать своего рода кадровый резерв страны для рывка, как это было после Великой Отечественной войны, когда именно фронтовики заняли большинство ключевых должностей и отстраивали нашу страну», — пояснил Лобов.

По его мнению, в этих людях сконцентрирован большой волевой потенциал и энергетический заряд. Работа для них — это еще и защита от посттравматического синдрома, считает Лобов. По его оценкам, задействовать этих людей и «дать им кадровый лифт» — это вдвойне выгодно стране и обществу.

Как считает зампред комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов, сегодня необходимо учить специалистов, востребованных в народном хозяйстве, практически со школьной скамьи.

«Речь идет о новом подходе к среднему профессиональному образованию, интегрированному с работодателями и попадающему в прогнозные значения по экономике. При этом нужен гибкий подход, синергия с вузами и поддержка государства, чтобы рабочие специальности не были „пожизненным приговором“», — пояснил депутат в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, необходимо оформить и простимулировать механизмы внутренней трудовой миграции, заполняющие «кадровые лакуны».

Смогут ли мигранты заменить россиян на рынке труда

Обсуждая дефицит кадров, эксперты неоднократно говорили о необходимости привлечения мигрантов. По мнению аналитика Елены Киселевой, при отсутствии внутренних источников рабочей силы остается рассчитывать на приток иностранцев.

«В нашем случае сейчас это жители стран Центральной Азии. В основном в Россию едут из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии — там много молодого населения, которому нужно где-то работать», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как добавила Киселева, сейчас Россия теряет привлекательность для трудовых мигрантов из этих стран из-за ослабления рубля, ужесточения контроля со стороны МВД и вероятности призыва на военную службу в случае получения российского гражданства. К тому же, как напоминает аналитик, ряд российских регионов сейчас вводят запреты на работу мигрантов в отдельных отраслях (пассажирские перевозки, общепит, образование, гостиничный бизнес), чтобы местные жители не остались без вакансий.

Экономист Олег Абелев отметил, что всегда существует риск возвращения мигранта на родину. Например, иностранец, который получит высокий уровень квалификации и займет стратегическую управленческую должность, может однажды уехать из РФ, полагает эксперт. По его мнению, стратегические должности должны заполняться гражданами страны, даже в случае необходимости повышения уровня их компетенций, чтобы не было рисков для государственной безопасности.

«Приток мигрантов в основном позволяет закрыть позиции, где требуется средний уровень квалификации. Для управленческих должностей, которые требуют постоянного повышения квалификации, кадры придется готовить», — говорит Абелев.

Эксперты признают, что наиболее оперативный путь устранить недостаток кадров — это привлечение иностранных сотрудников. Однако необходимо сформировать удобный механизм, рассуждает в беседе с NEWS.ru руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, бывший замдиректора ФМС Вячеслав Поставнин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, в России до сих пор нет системы, которая позволяла бы выделять из общей массы прибывающих иностранных работников тех, у кого есть высшее образование. Как считает Поставнин, такой фильтр позволял бы задействовать рабочую силу куда более эффективно. По его оценкам, сегодня около 20% мигрантов, работающих в России, окончили вузы.

«Мы можем активно привлекать работников из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также дальнего зарубежья — Индии, Вьетнама, Китая. Знаю, что отечественный бизнес пытается взаимодействовать по линии привлечения работников из Бангладеш», — подчеркнул Поставнин.

Ждать ли неконтролируемого потока мигрантов

Как пояснил NEWS.ru зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов, вопрос привлечения трудовых ресурсов — сложный и не надо думать, что в сегодняшних условиях мигранты только и ждут разрешения от России, чтобы приехать.

«Есть международная конкуренция и международная специализация, и нам надо серьезно поработать, чтобы получить востребованные ресурсы в нужном количестве и, главное, качестве», — указал Кирьянов.

Директор по персоналу финтех-компании Ирина Кашлакова признает, что дефицит квалифицированных кадров в России увеличился уже сейчас. Поэтому, считает она, частные компании будут охотнее рассматривать сотрудников с хорошим образованием и опытом из других стран на вакантные должности, требующие высокой квалификации. «Новая экономика, высокотехнологические сегменты остро нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Если мигранты являются носителями необходимых знаний и навыков, могут привнести необходимый опыт, то их число в российских частных компаниях будет расти», — заключила эксперт.

Читайте также:

Понауехали: бегство мигрантов может увеличить зарплаты россиян

Социологи назвали группы работников, желающих сменить место жительства

Доходы российских компаний резко сократились