МВД ужесточит контроль за мигрантами: за какие нарушениях их выгонят из РФ Глава МВД Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами в РФ

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами и депортировать их в случае угрозы общественной безопасности, сообщается на официальном сайте МВД. За какие правонарушения могут выдворить иностранного гражданина из РФ?

Что сказал глава МВД о выдворении мигрантов

Колокольцев считает, что в России нужно ужесточить контроль, который проходят иностранные граждане перед выдачей российского паспорта, а также при запросе разрешений на временное проживание и видов на жительство. Причиной отказа в их получении может быть смена установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию.

Глава МВД также заявил о необходимости ввести дополнительные меры по выявлению лиц, которые уклоняются от дактилоскопической регистрации и фотографирования. Все подразделения полиции будут задействованы в установке личностей, которые не предоставили свои отпечатки пальцев.

В случае если будет установлено, что мигрант представляет угрозу общественной безопасности, он будет депортирован.

«Все подразделения полиции должны участвовать в этой работе. Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы — аннулировать», — заявил Колокольцев.

За что еще могут выдворить иностранца из России

Основная причина депортации мигрантов из России — нарушения ими сроков пребывания на территории РФ, напомнил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Трудовым мигрантам необходимо оформлять патенты. Если у человека нет на это финансовых возможностей, он автоматически становится нарушителем и может быть выдворен из страны.

«Его отслеживают по базам учета. Рано или поздно он выедет из России. Сразу станет понятно, когда въехал, сколько времени незаконно находился здесь. Ему автоматически тогда закрывают въезд. Ещё иностранца могут встретить на улице и проверить документы. Если обнаружат, что он без патента не выезжал из России долгое время, тогда ему вручат это решение о запрете для въезда в РФ», — объяснил эксперт.

Также мигрантов могут депортировать, если иностранный гражданин лишился или утратил статус беженца, если въехал на территорию России по поддельным документам или является нежелательным гостем для страны.

Что известно об ограничении прав нелегальных мигрантов

МВД 3 ноября подготовило проект закона, согласно которому нелегальным мигрантам запретят регистрировать автомобили, открывать банковские счета или заключать брак.

Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова считает, что такая мера поможет выявлять нелегальных мигрантов и выдворять их из страны.

Депутаты Госдумы подготовили к рассмотрению законопроект, ужесточающий ответственность нелегальных мигрантов за правонарушения. В настоящий момент за нарушение закона иностранцам могут назначить штраф, однако парламентарии выступают за депортацию.

«Наш законопроект предлагает скорректировать КоАП РФ таким образом, чтобы к иностранным правонарушителям обязательно и безальтернативно применялось административное выдворение за пределы Российской Федерации наряду с наложением административного штрафа, — сообщил глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Ужесточение законодательства связано с ростом числа правонарушений, совершаемых мигрантами. По данным МВД, за последние три года преступность мигрантов в России выросла на 25%. За 2023 год иностранцы уже совершили около 25 тысяч преступлений, в том числе 157 убийств.

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