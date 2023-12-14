Путин призвал мигрантов уважать традиции и законы России

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам года, что в России насчитывается около 10 млн трудовых мигрантов. Глава государства подчеркнул, что решать экономические проблемы страны нужно не в ущерб коренному российскому населению.

Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали законы и традиции народов Российской Федерации. А соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением и своевременно бы реагировали на нарушения, — сказал Путин.

Путин напомнил, уровень безработицы в стране составляет 2,9%. То есть ее почти нет, при этом потребность в рынке труда есть, по его словам.

Мы заинтересованы в квалифицированной рабочей силе. Но без рабочей силы более низкой квалификации тоже вроде как не обойтись. Но нужно, во-первых, с нашими партнерами из этих стран, откуда к нам мигранты приезжают, начинать работу заранее, — указал глава государства.

Ранее аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева сообщила, что Россия теряет привлекательность для мигрантов из Центральной Азии. По ее словам, причинами являются ослабление рубля, ужесточение контроля со стороны полиции и риски призыва на военную службу в случае получения гражданства РФ.