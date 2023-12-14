«Чувствительные потери»: Путин о результатах контрнаступления ВСУ Путин назвал чувствительными потери ВСУ в ходе контрнаступления

Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023» с Владимиром Путиным

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время «Итогов года» заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины привело к чувствительным потерям в рядах ВСУ. По его словам, политическое руководство Украины поступило безответственно. Трансляция мероприятия идет на официальном Telegram-канале Кремля.

У ВСУ чувствительные потери, это глупо и безответственно со стороны политического руководства Украины. <...> Практически по всей линии соприкосновения — наши вооруженные силы, улучшают свое положение, находятся в активной стадии действий, — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным. Более того, продолжил Путин, военное руководство Украины просто «бросает людей на гибель» с целью «выклянчить» помощь у Запада.

Ранее стало известно, что кол-центр Народного фронта принял свыше двух миллионов обращений от россиян к прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 20-я по счету прямая линия Путина проходит 14 декабря.

По данным «России 1», почти 1,3 млн звонков поступило от россиян в кол-центр, который также принял около 90 тысяч заявок от граждан в соцсетях. Помимо того, зафиксировано свыше 500 тысяч обращений в виде СМС и ММС-сообщений. Более 40 тысяч писем было отправлено главе государства через мобильное приложение «Москва — Путину». Через одноименный сайт прислали порядка 130 тысяч обращений.