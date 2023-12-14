«Бабушку никто не заменит»: Путин ответил на вопрос об ИИ Путин: предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить

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Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, значит, нужно это возглавить, заявил во время прямой линии президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос девятилетней девочке о том, может ли робот заменять людей, глава государства сказал, что «бабушку никто не заменит».

Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно: бабушку никто не заменит, — произнес он.

Ведущие мероприятия также включили видеоролик, в котором сгенерированный нейросетью «двойник» главы государства, представленный студентом СПбГУ, задает вопрос о наличии двойников. Согласно кадрам, российский лидер удивился такому «гражданину» и ответил на его вопрос. Путин сказал, что тот является его первым и единственным двойником. Президент в ответ заметил, что своим голосом может говорить только он сам.

Путин ранее заявил, что монополия западных платформ в сфере ИИ опасна и недопустима. По этой причине, как подчеркнул президент, нужно привлекать российских специалистов, в том числе в гуманитарной сфере, для разработки надежных и безопасных технологий в этой отрасли. В качестве примера Путин привел успешное сотрудничество институтов Российской академии наук и «Яндекса», подготовивших Национальный корпус русского языка.