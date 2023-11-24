Путин: исключение РФ из алгоритмов ИИ — это попытка отмены в цифровой среде

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Западные алгоритмы искусственного интеллекта могут указать поисковым системам, что России не существует, в результате чего происходит «отмена» страны в цифровом пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по ИИ. Монополия западных платформ в этой сфере очень опасна для государства, считает президент. Он заявил о важности привлечения российских специалистов, в том числе в гуманитарной сфере, для разработки надежных и безопасных технологий в этой отрасли. В пример Путин привел удачное сотрудничество институтов Российской академии наук и «Яндекса», подготовивших Национальный корпус русского языка.

Алгоритм [искусственного интеллекта на Западе] может указать машине, например, что России, нашей культуры, науки, музыки, литературы просто не существует. Своего рода отмена в цифровом пространстве. <...> Считаю также необходимым, чтобы органы власти всех уровней, библиотеки и архивы помогали созданию набора данных для машинного обучения, предоставляя их оперативно и безвозмездно, — заключил президент.

Путин добавил, что система финансирования науки в стране можно будет скорректировать, чтобы на разработки в сфере применения ИИ выделили дополнительные средства. По его словам, такое решение может быть принято, если крупные компании возьмут на себя софинансирование подобных работ.

Ранее на конференции Путин попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку. Компьютер с задачей справился и предложил свое сочинение на суд главы государства.