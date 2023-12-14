Путин поговорил со своим «цифровым двойником» Путин назвал виртуального «студента СПбГУ» своим первым двойником

Фото: Скриншот с видео «Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным»

Президент России Владимир Путин

Во время прямой линии президента России Владимира Путина, в ходе которой глава государства отвечал на вопрос об искусственном интеллекте, ведущие мероприятия включили видео, где студент СПбГУ, сгенерировавший с помощью искусственного интеллекта свое изображение в образе Путина, спросил, правда ли, что у президента много двойников. Путин ответил, что это — его первый двойник.

Похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Что касается искусственного интеллекта, да, это мой первый двойник, кстати сказать, — ответил президент.

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» ранее опроверг слухи о наличии двойников у главы государства Владимира Путина. По его словам, президент у России только один. Песков регулярно комментирует слухи о наличии двойников у президента РФ Владимира Путина. В октябре он также опроверг сообщения об этом, отметив, что такие утверждения не вызывают ничего, кроме улыбки.

В октябре глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента России на время проведения СВО. Он подчеркнул, что можно провести голосование только с одним кандидатом — действующим главой государства.