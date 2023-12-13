«Только могу сожалеть»: Досталь о смерти автора «Бандитского Петербурга» Режиссер Досталь выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Константинова

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Владимир Досталь

Советский и российский режиссер Владимир Досталь в разговоре с NEWS.ru выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, писателя и сценариста, автора книг серии «Бандитский Петербург» Андрея Константинова. Он отметил, что покойный запомнился «очень талантливым человеком».

Очень сожалею. Только могу сожалеть, выразить соболезнования. Очень талантливый человек, очень талантливый сценарист. Жаль, — добавил Досталь.

Ранее в беседе с NEWS.ru режиссер Владимир Бортко с трудом поверил в смерть журналиста Андрея Константинова, тело которого сегодня обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге. Бортко затруднился прокомментировать кончину основателя «Фонтанки» и сказал, что «это надо пережить».

О смерти Константинова стало известно днем 13 декабря. Тело журналиста было обнаружено утром этого же дня. Он скончался на 61-м году жизни в своей квартире. Весь последний год мужчина был тяжело болен.

11 декабря нашли мертвой у себя дома советскую и российскую журналистку Людмилу Швецову. Долгие годы она работала на радио «Маяк». По информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Женщина ушла из жизни в возрасте 82 лет.