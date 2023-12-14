«Слово пацана»: о чем 7-я серия, отличается ли от слива, когда выйдет 8-я Анна Монгайт сообщила о замене сцен в восьмой серии сериала «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Премьера седьмой серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 14 декабря 2023 года. Какой сюжет в официальном эпизоде, изменят ли финал ленты?

Что показали в официальной седьмой серии «Слова пацана», спойлеры

Новая серия ленты режиссера Жоры Крыжовникова была опубликована на онлайн-платформах START и Wink в 07:00 по московскому времени.

Оригинальный эпизод длится чуть больше 52 минут. В седьмой серии Айгюль решилась на самоубийство. Марат узнал об этом во время школьного урока и, не поверив новостям, отправился домой к девушке. Увидев в квартире ее пьяного отца, он осознал произошедшее.

Адидас-старший в седьмой серии узнал, что убил двоюродного брата любимой девушки, медсестры Наташи, — Желтого, который был виновен в похищении Айгуль. Он пришел на похороны, где в нем узнали преступника. Возлюбленная изначально не поверила в случившееся, но Вова Адидас объяснил ей мотивы своего поступка.

Мать Андрея сходит с ума и теряет дочку Юлю. Ее находят «Универсамовские» и отдают семье, но милиция забирает девочку, а родительницу отвозят в психиатрическую больницу.

Марата выгоняют из группировки за то, что он не прекратил общение с Айгуль после изнасилования. Он в поисках справедливости приходит в милицию и рассказывает обо всем служащему Ильдару. Затем парень подставляет «Универсамовских», подкинув пистолет Турбо. В конце серии всех членов ОПГ арестовывают, кроме Марата.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Чем официальная версия отличается от слитого эпизода

За три дня до премьеры седьмой серии сериала «Слово пацана» в общем доступе появилась рабочая копия эпизода, в которой был нечеткий звук, а голоса персонажей отличались от тех, которые звучали в предыдущих официальных эпизодах.

Распространенное в интернете 50-минутное видео совпадает с тем, что увидели зрители в официальной версии. Изменена была только одна сцена, которая не повлияла на сюжетную линию и концепцию сериала.

Речь идет об эпизоде, когда Адидас-старший покидает группировку «Универсамовские», осознав, что они «занимаются не тем», и назначает Зиму за старшего. Действие этой сцены в слитом эпизоде происходило в комнате, расположенной в спортзале, где всегда собирались главные герои.

В официальной версии действия происходят на улице, Зимы на кадрах нет. Также авторы сериала добавили сцену, в которой Адидас-старший ударил Турбо за оскорбления Айгуль.

Что покажут в финале «Слова пацана», возможные спойлеры

Премьера восьмой серии ленты состоится на онлайн-платформах START и Wink 21 декабря 2023 года. Авторы сериала и актеры неоднократно говорили о том, что финал носит поучительный характер, всех героев ждет плохой конец.

Согласно сюжету слитого в Сеть финального эпизода ленты, в восьмой серии Марат попытается найти насильника Айгуль, ради чего согласится вступить в комсомол. Его брата Адидаса сдает милиции за убийство Желтого бывший член банды Кирилл, сам Вова уедет в Гагры. Перед этим он попытается встретиться с возлюбленной Наташей, но у подъезда ее дома получит ножевое ранение. Сериал заканчивается кадрами из тюрьмы: члены группировок поют «Седую ночь», им аккомпанирует Андрей Пальто.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Что известно о новом финале сериала «Слово пацана»

Директор по внешним коммуникациям «НМГ Студии» Мария Далакян опровергла информацию, что авторы сериала пересняли финал картины. Однако журналистка Анна Монгайт (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) накануне заявила StarHit, что у нее состоялся разговор с писателем Робертом Гореевым, по книге которого Жора Крыжовников снял сериал.

По словам журналистки, писатель сообщил ей, что в финальном эпизоде были пересняты некоторые сцены. Монгайт уверяет, что 21 декабря будет опубликована отличающаяся от слитой в Сеть восьмая серия.

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