«Черная страница»: власти Татарстана высказались о сериале «Слово пацана» Министр молодежи Татарстана Садыков: «Слово пацана» не романтизирует группировки

Фото: Пресс-служба Wink

Нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», который вызвал множество дискуссий, не романтизирует преступную жизнь и группировки, сказал на пресс-конференции министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. По его словам, которые приводит портал «Реальное время», в сериале отображена «черная страница» России, которую нужно показывать.

Я абсолютно не соглашусь с мнением тех экспертов, которые говорят, что «Слово пацана» романтизирует группировки. Это в корне неправильно. Смотришь на эти кадры, а они — черная страница нашей действительности. И мы это не должны запрещать. Мы, наоборот, должны показывать и рассказывать, что было именно так, — уточнил министр.

Садыков добавил, что сам застал трудные времена конца 80-х и начала 90-х. По его воспоминаниям, обстановка в тот период была страшной, и, как отметил министр, «Слово пацана» хорошо демонстрирует это. Садыков указал, что создатели ленты ясно дают понять, что группировки — это горе родителей, беда в семье, насилие, смерти и похороны. Поэтому нельзя сказать, что сериал романтизирует банды или подобный образ жизни, резюмировал министр.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал запретить к показу сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», поскольку в нем, по его мнению, романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок. Он подчеркнул, что власти не имеют права допустить повторения событий прошлого.