Дженнифер Энистон рассказала о последней переписке с Мэттью Перри Дженнифер Энистон: в день смерти Мэттью Перри был здоров и счастлив

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актриса Дженнифер Энистон рассказала о том, что переписывалась со своим коллегой по сериалу «Друзья» актером Мэттью Перри незадолго до его смерти. По ее словам, которые приводит издание Mirror, Перри был счастлив, ему не приходилось бороться с болезнями и вредными привычками.

Он бросил курить. Приводил себя в форму. Он был счастлив. Забавный Мэтти, я же переписывалась с ним буквально в то утро. У него ничего не болело, он не страдал, он был счастлив, — сказала актриса

Она также отметила, что день смерти Перри был трезв и строил планы на будущее. Энистон добавила, что не только она, но и все актеры сериала «Друзья» скучают по коллеге, поскольку с ним было очень весело.

Ранее Энистон рассказывала, что впала в депрессию после смерти коллеги. По ее словам, она даже беседовала с ним так, будто он все еще жив и слышит ее.

Мэттью Перри обнаружили мертвым 28 октября в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе, ему было 54 года. Сообщалось, что Перри утонул после двухчасовой игры в пиклбол (сочетание бадминтона, тенниса и настольного тенниса). Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца. Следов каких-либо запрещенных веществ на месте инцидента не обнаружили. Признаков насильственной смерти также не зафиксировано. Предполагается, что причиной смерти актера стала остановка сердца.Окончательные результаты экспертизы, будут готовы в течение четырех — шести месяцев.