Россиян предупредили о новой опасной хитрости мошенников

В России набирает обороты новая схема телефонного мошенничества, в которой злоумышленники используют образ старших по дому для получения доступа к конфиденциальной информации граждан, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты активно обзванивают жильцов и направляют сообщения в мессенджерах, чтобы под благовидным предлогом выманить личные данные.

Мошенники обзванивают жильцов и пишут им в мессенджерах, выдавая себя за старших по дому. Под предлогом оформления документов для ЖКХ они просят предоставить личные данные. Полученную информацию аферисты могут использовать для дальнейшего «развода» жертвы. Настоящие старшие по домам не собирают персональные данные жильцов. Такие запросы поступают только от мошенников. Как защититься? Никогда не сообщайте личную информацию по телефону или в мессенджерах. При сомнениях обратитесь напрямую к старшему по дому. Для решения ЖКХ-вопросов используйте официальные каналы УК, — сказал Щербаченко.

Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова заявила, что нужно рассказывать пожилым людям о мошеннических схемах, дабы обезопасить их от аферистов. По ее словам, пенсионерам важно уметь распознавать манипуляции.