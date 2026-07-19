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19 июля 2026 в 09:41

В Ногинске сообщили хорошие новости о пожаре

Глава округа Семенов: пожар в Ногинске полностью ликвидирован

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожар в подмосковном Ногинске полностью ликвидирован, сообщил глава Богородского городского округа Денис Семенов в Telegram-канале. Он поблагодарил экстренные службы за оперативную и слаженную работу, отметив, что округ постепенно возвращается к привычному ритму жизни.

Пожар потушен. Благодарю экстренные службы за оперативную и слаженную работу! — отметил он.

По словам Семенова, восстанавливается движение автобусов, а временные ограничения на перекрестках снимаются поэтапно. Он добавил, что в ближайшее время все дороги будут открыты, и попросил водителей и пассажиров учитывать текущую дорожную обстановку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что по уточненным данным, в результате атаки беспилотников на Подмосковье пострадал 61 человек. По его словам, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 31 человек получил травмы средней степени тяжести. Воробьев также уточнил, что у большинства пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги, а также отравление продуктами горения.

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