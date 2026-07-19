Овчинский: в Москве состоится серия семинаров для застройщиков

Застройщики и проектировщики смогут принять участие в семинарах, которые состоятся для экспертов строительной отрасли в третьем квартале 2026 года, и освоить электронные государственные услуги и цифровые сервисы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. В ходе программы специалисты разберут ключевые процедуры, которые ежедневно необходимы застройщикам, проектировщикам и подрядчикам. Участники семинаров смогут больше узнать об особенностях получения государственных услуг в электронном виде, оформления необходимой документации и взаимодействия с городскими цифровыми платформами.

Мы продолжаем серию открытых обучающих встреч для проектировщиков и застройщиков. Сегодня скорость реализации строительных проектов во многом зависит от того, насколько уверенно специалисты работают с цифровыми сервисами. Даже небольшие ошибки при подаче документов могут приводить к задержкам и дополнительным согласованиям. Такие семинары помогают повысить качество подготовки документов и сделать работу с государственными услугами более эффективной, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

В рамках семинаров специалисты подробно разберут порядок получения широкого перечня государственных услуг в электронном формате. Например, одними из тем станут разрешение на проведение земляных работ, размещение временных объектов и установка ограждений. Также участники узнают об особенностях оформления градостроительных планов земельных участков и записи на проведение контрольно-геодезической съемки. Экспертные знания в том числе нужны для возведения домов по программе реновации — качественно и своевременно оформленная техническая документация помогает ускорить старт строительства домов. Организатором семинаров выступил департамент градостроительной политики Москвы.

С графиком проведения обучающих семинаров по предоставлению в электронном виде государственных услуг в сфере строительства на июль — сентябрь 2026 года можно ознакомиться на портале mos.ru на странице департамента градостроительной политики города Москвы. Участие свободное.

Ранее стало известно, что в Бескудниковском районе Москвы начали подготовку площадки для возведения дома по программе реновации. Общая площадь новостройки превысит 31 тыс. квадратных метров. Объект недвижимости появится на месте снесенных пятиэтажек по адресу: Коровинское шоссе, земельный участок 4/6.