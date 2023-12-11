«Путь в никуда»: почему не стоит смотреть сериал «Слово пацана» Певица Ольга Бузова назвала «Слово пацана» пропагандой ничтожных поступков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова раскритиковала криминальную драму Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кому еще не понравился сериал и почему, стоит ли его смотреть?

Где в «Слове пацана» пропаганда бандитизма

Бузова написала в своих социальных сетях, что крайне возмущена набравшей популярность драмой «Слово пацана» и не разрешила бы своим детям смотреть подобные картины. Также ей не понравилось, что сериал «пропагандирует» использование криминального жаргона.

«То, что все подражают, используют этот сленг, меня немножко пугает, если честно. Своим бы детям я запретила смотреть однозначно! Хочется, чтобы показывали, что так, как делают герои, нельзя! Это путь в никуда!» — сказала Бузова.

Телеведущая считает, что взрослые могут понять, что криминал внутри членов банды сериала не обернется против них, однако иное восприятие у подростков. Бузова опасается, что школьники начнут подражать персонажам.

Кроме того, певица считает, что в картине заложены не совсем верные установки. Например, как считает Бузова, мужчина должен уметь признавать свою неправоту, а не держаться правила «пацаны не извиняются».

«Просто пропаганда ничтожных поступков!» — высказалась Бузова.

После выхода первых серий картины глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал запретить к показу «Слово пацана». По его мнению, в сериале романтизируется период в российской истории, который связан с появлением уличных подростковых группировок.

Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец также отмечала, что фильм распространяет криминальную идеологию среди молодежи. Кроме того, она считает, что фильм является романтизацией бандитизма.

Какие жестокие сцены есть в «Слове пацана»

Отец Анны Пересильд, сыгравшей школьницу Айгуль в сериале, режиссер Алексей Учитель отмечал, что сценарий картины полон откровенных и жестоких сцен. Он хотел уберечь дочь от съемок, однако та все равно смогла его уговорить дать согласие.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана»

«Мы с Юлией (Пересильд, матерью Анны, сыгравшей Айгуль. — NEWS.ru) подписывали все сцены, визировали их. Там у Ани жуткая роль. У нее не просто любовная сцена, а трагическая — изнасилование и прочее. Я был против, потому что это влияет на психику, но все-таки решили, что для опыта нужно. <...> Плюс с таким режиссером поработать. Но была некая внутренняя борьба, сомнения, как сцена будет выглядеть», — говорил Учитель.

В картине, помимо постоянных драк, есть несколько сцен, от которых у зрителей сжалось сердце. Первым эпизодом, не оставившим равнодушным никого, кто смотрел «Слово пацана», стала гибель Ералаша (Ярослав Могильников) и его похороны.

Уже в третьей серии зрители увидели, как отец (Сергей Бурунов) избивает Марата (Рузиль Минекаев). По признанию актера, исполнившего роль группировщика, эту сцену заранее не обсуждали и не репетировали.

«Я точно помню, что в сцене, когда отец бил Марата, Сергей делал это с полной отдачей. Он разве что кулаком меня сильно не ударил, все же в этом плане был аккуратен. А все остальное прилетало будь здоров», — рассказал Минекаев.

Самой обсуждаемой сценой стало изнасилование школьницы Айгуль и ее возвращение домой после случившегося. Анна Пересильд призналась, что ее мама разрыдалась при просмотре сериала.

Что сказала о сериале коллега Бузовой по «Дому-2» Бородина

Телеведущая Ксения Бородина также отметила, что восприняла близко к сердцу историю Айгуль.

«Самый раздирающий момент — как мать выливает суп в унитаз, к которому девочка прикоснулась. Не в кастрюлю обратно, а в унитаз. Потому что суп теперь „порченый“. Это психология целого пласта людей. „Что люди скажут?“», — написала Бородина.

Звезду возмутило, что родители пытались не только поскорее «замять ситуацию», но и переложить вину за случившееся на девочку, «мол, ты сама с ними гуляла, сама и виновата».

Какие киноляпы нашли в «Слове пацана»

Пользователи Сети отмечают, что в сериале допущены «исторические» неточности. Во-первых, «пацаны» не слушали в 1980-е творчество группы «Ласковый май».

Во-вторых, зрители возмутились сюжетному повороту с учеником, который украл шапку у собственной учительницы. Пользователи считают, что любой злоумышленник не стал бы срывать аксессуар с головы знакомого человека, ведь из-за этого его могли бы сразу отвезти в отделение милиции.

В-третьих, есть детали, которые не характерны для представленной эпохи. Например, у милиционеров стоит компьютер, который в 1980-х не могли купить сотрудники полиции: их обеспечили техникой в конце 1990-х — начале 2000-х.

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