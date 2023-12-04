«Самолет SHAMAN еще не набрал свою высоту»: связан ли артист с Кремлем SHAMAN признался, что не является проектом Кремля и у него нет продюсеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина, SHAMAN и Ани Лорак

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал интервью Петру Лидову в программе «Культурный шок». Почему артист любит хейтеров, является ли он проектом Кремля, зачем исполнитель пришел в шоу-бизнес?

Какое событие SHAMAN назвал главным за два года

Ключевым событием последних двух лет артист назвал 23 февраля 2022-го.

«Событие идет начиная с 23 февраля 2022 года, и оно, в общем-то, еще длится и продолжает, и я надеюсь, что будет продолжать идти дальше. То есть это событие, связанное с моей успешностью, с моим взлетом. Этот самолет по имени SHAMAN еще не набрал высоту и продолжает это делать. Прикладываю все возможные и порой невозможные усилия для того, чтобы он и дальше продолжал уходить (ввысь. — NEWS.ru). <...> Надеюсь, что в космос мы все-таки попадем», — сказал он.

По словам артиста, в первый год он дал около 100 сольных концертов в России, не считая фестивали, сборные выступления и корпоративы, в сумме с которыми получилось бы около 200–250 мероприятий. За 2023 год SHAMAN считает, что концертов будет точно не меньше.

Как SHAMAN достиг успеха

В интервью Дронов рассказал, что смог завоевать популярность и любовь аудитории благодаря трудолюбию. Исполнитель Дронов поделился, что иногда дает сольные концерты несколько вечеров подряд без перерыва.

«Упорство и терпение — это два самых главных качества, потому что талантливых людей, одаренных людей [мало] <...>. Терпеливых и упорных людей очень мало. Важно, чтобы человек делал шаг за шагом и не расстраивался, не разочаровывался, если на двадцатом или тридцатом шаге не получается ничего добиться», — поделился SHAMAN.

По его словам, люди сходят с дистанции, не зная, что им остается сделать еще несколько шагов до достижения цели.

Артист подчеркнул, что не считает себя талантливым. По его словам, «таланта было процентов 7–10». SHAMAN отметил, что в 14–16 лет у него были скудные вокальные данные, поскольку по партитуре он был баритоном. По его словам, тенор был создан искусственно, потому что ему всегда хотелось владеть высоким голосом.

«Я не умею жить без своей профессии. <...> Если у меня отнимут сцену, <...> я всегда буду оставаться около музыки, благо у меня есть навыки собственного продюсирования, аранжировщика», — признался артист.

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце

Как выглядел SHAMAN до популярности

Артист рассказал, что работал над изменением не только голоса, но и внешности. Исполнитель поделился, что в детстве был полным ребенком.

«Я помню себя в 14–15 лет. Я весил 92 килограмма при росте 170. <...> Видимо, как-то родители закормили: любовь пирожки давать, первое, второе, третье, десятое и компот. <...> Когда я себя увидел в 15 лет, что я, мягко говоря, не в форме, а я уже устроился работать певцом в ресторан, а сцена обязывает выглядеть хорошо, я стал заниматься», — рассказал SHAMAN.

Почему SHAMAN начал заниматься музыкой

Артист рассказал, что у него с детства была тяга к музыке. По словам исполнителя, как только он начал говорить, он тут же начал «что-то мурчать, что-то петь, что-то мычать», а когда научился ходить, «начал залипать на телевизор и радиостанции».

«Что называется, божья искра. <...> Родители, видя это (тягу к музыке. — NEWS.ru), отдали меня в детский вокальный ансамбль. Поэтому это было с самого начала», — вспоминает исполнитель.

Артист добавил, что в его жизни был момент, когда он хотел бросить музыку. По его словам, после окончания музыкальной школы из его жизни ушла сцена, что привело к апатии.

Кроме того, Дронов рассказал, что ему не нравится, когда его называют певцом или исполнителем. По его словам, он автор-исполнитель, музыкант или в крайнем случае артист. Для SHAMAN это принципиальный вопрос, поскольку он сам создает «картинку», которую видит.

Зачем SHAMAN пришел в шоу-бизнес

Артист рассказал, что привык отдавать энергетику, а не забирать ее у других. SHAMAN считает, что после его концерта люди не должны оставаться пустыми

«Настоящее счастье, по мне, — это отдать все, что тебе было Богом дано. <...> Я обязан ее [божью искру] развить и пронести, но еще и раздать людям. Потому что люди <...> приходят для того, чтобы ты им отдал себя, раздал. Чтобы они ушли с этой духовной частичкой тебя, чтобы она у них осталась на долгое время», — рассказал артист.

Вместе с этим, он добавил, что не выступает бесплатно, поскольку это его работа и профессия. SHAMAN напомнил, что потратил 15 лет на получение музыкального образования в школе, колледже и институте.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьера этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Игорь Матвиенко в роли Ганграда/Одина в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru На главной сцене фестиваля — певец SHAMAN в роли князя Владимира, Николай Расторгуев в роли воеводы Фёдора. Сое (Асият Сайгидовой) досталась роль Рогнеды, супруги князя. Сам Игорь Матвиенко исполнил роль Ганграда/Одина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова в роли Рогнеды в опере «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

Почему SHAMAN любит хейтеров

Артист объяснил, что положительно воспринимает внимание критикующей его публики. По словам SHAMAN, важно, чтобы люди не оставались безразличны к его персоне и творчеству.

«Какая энергетика! Люди не поленились. Люди не просто комментарии пишут, люди делают еще и фильмы, пытаются разоблачить, докопаться. То есть люди дарят огромное количество энергии своей собственной. Это для меня показатель того, что равнодушных к моей персоне, моему творчеству нет», — объяснил артист.

По мнению певца, критика в отношении него появляется из-за внутренней разочарованности. Исполнитель считает, что такие люди потеряли внутреннего ребенка.

SHAMAN отметил, что относится к хейтерам как христианин. Он стремится понять их судьбу и не осуждать.

Правда ли, что SHAMAN — проект Кремля

Исполнитель отверг слухи о том, что он чей-либо проект. SHAMAN считает, что если бы у него была команда продюсеров, стилистов и авторов текстов, то они бы обязательно заявили о себе, ведь его случай — хороший кейс для портфолио.

«Если я и проект, то только Ярослава Дронова. У SHAMAN есть один продюсер, и это Ярослав Дронов. Что касается песен, которые якобы кто-то пишет, якобы кто-то продюсирует, то, согласитесь, если бы такие люди существовали бы в природе, то они сразу бы проявили себя», — подчеркнул Дронов.

Если бы так легко создавались проекты, подобные ему, отметил SHAMAN, то появлялись бы новые и новые звезды. Артист считает, что только время способно убедить людей в его словах.

Читайте также:

Хмурый SHAMAN пришел на «Песню года» на фоне бойкота артистов: как это было

Составлен список лучших песен 2023 года по версии звезд

Ротару полностью содержит Шамана за рубежом: что оплачивает, где она сейчас