Свадьба «мажора»: кто такая Зепюр Брутян и чем она покорила Прилучного Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, поставив точку в спорах о том, что на самом деле связывает пару — любовь или пиар общих проектов

Фото: Социальные сети

Вечером 25 августа в соцсетях появились фото- и видеокадры свадьбы звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного и актрисы из Армении Зепюр Брутян. Эти свидетельства положили конец разговорам о том, что романтические отношения между артистами — всего лишь пиар. Кто такая Зепюр Брутян, заставившая Прилучного пересмотреть представления о браке и не просто жениться, но и венчаться, — в материале NEWS.ru.

Почему Прилучный развелся с Муцениеце

Прилучный слывет одним из самых закрытых артистов российского кино. Он никогда не раскрывал подробности своей личной жизни. О его романе с Агатой Муцениеце и о свадьбе с ней в 2011 году во время съемок в сериале «Закрытая школа» поклонники узнали постфактум. Новости семейной жизни с Агатой Павел также комментировал скупо. В январе 2013-го у пары родился сын Тимофей, а в марте 2016-го — дочь Мия. И вдруг в феврале 2020-го артист шокировал своих подписчиков в соцсетях сообщением о том, что разводится с Агатой.

Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, всё происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому, — написал Павел Прилучный.

Однако развод был всё же омрачен скандалом. Агата Муцениеце опубликовала видео, где обвинила Прилучного в рукоприкладстве.

Пандемия даётся плохо. Пишу с аккаунта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он поднимал на меня руку. Он в неадеквате! Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру, — рассказала актриса.

Сам Павел на вопросы подписчиков отвечал уклончиво. Он говорил, что «вопрос закрыт», и советовал «в это не лезть». Также актер никак не комментировал появившиеся в СМИ слухи о своих отношениях с актрисой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. В июне 2020 года брак Прилучного и Муцениеце был расторгнут.

Фото: Социальные сети Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми

Почему «мажор» Прилучный не планировал жениться, но передумал?

В мае 2022-го СМИ сообщили о женитьбе Прилучного на актрисе Зепюр Брутян. В Сети появился даже документ будто бы из ЗАГСа, из которого следовало, что Брутян официально сменила фамилию на Прилучную. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в интернете появились фото совместного полета Павла и Зепюр на воздушном шаре и подаренного Прилучным огромного букета ромашек. Однако поклонники артиста сочли всё это не более чем пиар-ходом совместного кинопроекта. Ведь если раньше Прилучный не афишировал свою личную жизнь, то, по мнению его подписчиков, маловероятно, чтобы он стал делать это сейчас.

Однако 25 августа в Сети появились фото- и видеокадры со свадьбы Прилучного и Брутян.

На шикарной церемонии присутствовали только родственники артистов и ближайшие друзья пары: боец ММА Адам Яндиев, певец Стас Михайлов, актеры Игорь Жижикин, Алексей Чадов. Гости торжества, с которыми связался журналист NEWS.ru, отказались раскрыть детали свадьбы, сославшись на отсутствие соответствующего разрешения Павла Прилучного.

Сам актер признавался, что женитьба не входила в его планы. Однако встреча с Зепюр перевернула его жизнь.

Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что всё серьезно, — рассказал актер журналу Hello.

Серьезность своих намерений артист подтвердил не только свадьбой, но и венчанием. Прежний брак Прилучного с Агатой Муцениеце не был венчанным.

Что известно о новой жене Прилучного Зепюр Брутян

Обладательнице экзотичного имени, которое в переводе с армянского означает «легкий ветерок, бриз», 26 лет. Она на восемь лет моложе Павла Прилучного.

Фото: Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Зепюр Брутян переехала из Армении в Москву еще в детстве вместе с родителями, братом и сестрой. Занималась художественной гимнастикой, танцами, музыкой. Окончила Высшую школу сценического искусства под руководством Константина Райкина. В анкете Зепюр Брутян указано, что актриса увлекается современной и народной хореографией, восточными и латиноамериканскими танцами. Кроме того, умеет фехтовать и владеет навыками сценического боя.

Актриса играла на театральной сцене в небольших проектах. Ее первой заметной ролью в кино стала роль цыганки Джуны в фильме «Батальонъ» (2015 год) режиссера Дмитрия Месхиева. А поворотным в судьбе — участие в сериале «В клетке». На съемках первого сезона проекта Зепюр и познакомилась с Павлом. Это был 2019 год — период, когда Прилучный еще был женат на Агате Муцениеце.